Recompensa por Nicolás Maduro superó las de otros jefes terroristas y del narcotráfico en la historia de los más buscados por Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, duplicó su recompensa por información que conduzca a la captura del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por tráfico de drogas.

Debido a la cifra monetaria actualizada, Maduro desplazó a otros jefes terroristas y del narcotráfico en el listado de los más buscados por Washington.

El programa “Rewards for Justice”, creado por el Departamento de Estado, ha sido utilizado para capturar a figuras denominadas como "amenazas para la seguridad nacional" de EE.UU.

En ese sentido, la mencionada cantidad es siete veces superior a la ofrecida en su momento por el cabecilla del Cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo monto ajustado (por inflación, hasta la fecha) alcanzaría 6,9 millones de dólares.

El monto también supera a las recompensas ofrecidas por otros capos latinoamericanos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (15 millones), e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán (10 millones).

En el ámbito intercontinental, en 2011, por su parte, el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrecía 27 millones de dólares por Osama bin Laden, líder militante saudí, fundador y primer emir general de Al Qaeda, el cual orquestó los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, y otros objetivos en Estados Unidos.

No obstante, años después, y debido a la compleja tarea de dar con el paradero de bin Laden, EE.UU. puso sobre la mesa 50 millones de dólares, misma cantidad que ahora ofrece Washington por Maduro.

Fue el pasado jueves 7 de agosto del año en curso que la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, a través de un video compartido en las redes sociales, que confirmó que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de la unión americana, aumentaron el monto a $50 millones de dólares por la captura del líder chavista.

Durante su declaración, Bondi aseguró que "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para sembrar la violencia letal" en Estados Unidos.

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", sentenció la fiscal norteamericana.

La administración republicana de Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado vencedor en elecciones del año pasado que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El anuncio sobre el aumento de la recompensa por la captura de Maduro tiene lugar dos semanas después de que Estados Unidos designara al 'Cartel de los Soles’ de Venezuela como organización “terrorista”, la cual es "dirigida por el dictador Nicolás Maduro".

La Casa Blanca acusa a la organización criminal de apoyar a "terroristas que invaden el país para traficar con narcóticos, enriquecerse e infligir violencia a las comunidades estadounidenses".

A su vez, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental sostuvo que "con esta designación, Estados Unidos utilizará todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando nuestro hemisferio".

En reiteradas ocasiones, en lo que va de 2025, Estados Unidos ha acusado al régimen de Maduro de encabezar el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico integrada por altos funcionarios y vinculada con grupos armados como las FARC y el ELN.