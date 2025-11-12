Este es el único país de América Latina que podría convertirse en potencia mundial en 2026, según el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece cada cierto tiempo informes donde analiza el desempeño y las proyecciones de las economías mundiales, tomando en cuenta indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

En su reciente informe “World Economic Outlook” (Perspectivas de la economía mundial) la organización ofrece una actualización de las previsiones globales.

Los datos otorgados por la organización identifican países que liderarán el PIB mundial del siguiente año. De acuerdo con el FMI Brasil será la única nación latinoamericana que logre ubicarse en el top 10.

El PIB estimado para Brasil será aproximadamente de 2,9 billones de dólares, el país sudamericano superaría a Italia y se consolidaría como la octava economía del mundo, gracias a reformas estructurales, políticas fiscales prudentes y un fortalecimiento sostenido de sectores estratégicos como la energía, el petróleo, la agroindustria y la tecnología, destaca el FMI.

Estos son los países que se posicionan como mayor producto interno bruto (PIB)

Estados Unidos China Japón Alemania India Reino Unido Francia Brasil Italia Canadá

De acuerdo con el análisis del FMI, los países que más crecerán serán aquellos que logren sostener inversiones estratégicas y estabilidad institucional. En este escenario Brasil aparece en un caso particular dentro de América Latina, pues ha logrado atraer capital extranjero y mantener la confianza de los mercados.

El informa disponible en el portal oficial del organismo, también advierte que pese a una leve mejora en la proyección global de crecimiento de 3,1% a 3,2% para 2026, las perspectivas económicas mundiales siguen siendo “sombrías” debido las tensiones comerciales.

Finalmente, el resto de las economías de la región incluidas México, Argentina, Chile y Colombia no figuran entre las diez primeras, aunque el FMI proyecta un crecimiento moderado para América Latina en general, impulsado principalmente por el comercio de materia primas y la recuperación del consumo interno.