NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Ecuador

"Se les acabó la fiesta": Ecuador trasladó a los primeros presos a megacárel tipo El Salvador tras nueva masacre carcelaria

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cárceles en el Ecuador - Presidencia de Ecuador
Cárceles en el Ecuador - Presidencia de Ecuador
El ministro de Interior, John Reimberg, dijo que al lugar fueron enviados "los más peligrosos delincuentes".

Tras una nueva masacre carcelaria, este lunes 10 de noviembre el Ecuador comenzó a trasladar a los primeros presos a una nueva megacárcel de máxima seguridad tipo El Salvador mandada construir por el presidente Daniel Noboa.

Se trata del centro penitenciario del Encuentro que es una de las dos megaprisiones que el mandatario latinoamericano tenía previsto construir el el país como las del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

o

Algunas imágenes difundidas por la prensa local mostraron buses con reclusos, así como vías cerradas a su paso por militares y policías.

Según anunció en una entrevista el ministro del Interior, John Reimberg, a dicho sitio fueron trasladados "los más peligrosos delincuentes".

Reimberg indicó que la prisión de alta seguridad está diseñada para que los presos no tengan contacto ni comunicaciones mediante dispositivos celulares. "Se les acabó la fiesta", sentenció.

Por su parte, el presidente Noboa compartió unas imágenes en su cuenta de X con reclusos uniformados de color naranja: "El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro", dijo.

Durante el fin de semana tuvo lugar en Ecuador la última masacre carcelaria en la que 31 presos murieron en un ataque, lo que eleva el número de fallecidos en las prisiones a más de 500 desde 2021.

o

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) atribuyó los enfrentamientos a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad".

Cabe destacar que el traslado de los presos a la megacárcel ocurre en vísperas del referéndum impulsado por Noboa para permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.

Temas relacionados:

Ecuador

Cárceles

Cárceles en El Salvador

Presos

Delincuencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Caza F-16 | Foto Air Power
Aviones de combate

Así es el F-16 que llegará a país latinoamericano y revolucionará la defensa aérea regional

Colombianos retenidos en Venezuela | Foto AFP
Colombia - Venezuela

Cancillería colombiana activa plan urgente por los más de 30 ciudadanos retenidos en Venezuela

Feminicidio
Feminicidio

La escalofriante confesión de un hombre inmediatamente después de asesinar a una joven en Barinas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Feminicidio

Imputan femicidio agravado, violencia sexual y homicidio con alevosía al nuevo "monstruo de Mamera"

La cantante colombiana Shakira. (EFE)
Shakira

Estas son las fechas confirmadas del final de 2025 en las que Shakira se presentará en países sudamericanos: en dos capitales tendrá tres conciertos seguidos

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Leyenda del Manchester United, Paul Scholes | Foto: EFE
Manchester United

Leyenda del Manchester United y la selección de Inglaterra dejó su trabajo para cuidar a su hijo con autismo: “Me costó semanas poder hablarlo”

Caza F-16 | Foto Air Power
Aviones de combate

Así es el F-16 que llegará a país latinoamericano y revolucionará la defensa aérea regional

Colombianos retenidos en Venezuela | Foto AFP
Colombia - Venezuela

Cancillería colombiana activa plan urgente por los más de 30 ciudadanos retenidos en Venezuela

Feminicidio
Feminicidio

La escalofriante confesión de un hombre inmediatamente después de asesinar a una joven en Barinas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre