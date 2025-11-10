"Se les acabó la fiesta": Ecuador trasladó a los primeros presos a megacárel tipo El Salvador tras nueva masacre carcelaria

Tras una nueva masacre carcelaria, este lunes 10 de noviembre el Ecuador comenzó a trasladar a los primeros presos a una nueva megacárcel de máxima seguridad tipo El Salvador mandada construir por el presidente Daniel Noboa.

Se trata del centro penitenciario del Encuentro que es una de las dos megaprisiones que el mandatario latinoamericano tenía previsto construir el el país como las del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Algunas imágenes difundidas por la prensa local mostraron buses con reclusos, así como vías cerradas a su paso por militares y policías.

Según anunció en una entrevista el ministro del Interior, John Reimberg, a dicho sitio fueron trasladados "los más peligrosos delincuentes".

Reimberg indicó que la prisión de alta seguridad está diseñada para que los presos no tengan contacto ni comunicaciones mediante dispositivos celulares. "Se les acabó la fiesta", sentenció.

Por su parte, el presidente Noboa compartió unas imágenes en su cuenta de X con reclusos uniformados de color naranja: "El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro", dijo.

Durante el fin de semana tuvo lugar en Ecuador la última masacre carcelaria en la que 31 presos murieron en un ataque, lo que eleva el número de fallecidos en las prisiones a más de 500 desde 2021.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) atribuyó los enfrentamientos a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad".

Cabe destacar que el traslado de los presos a la megacárcel ocurre en vísperas del referéndum impulsado por Noboa para permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.