Martes, 02 de septiembre de 2025
Freddy Superlano

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dialogó con NTN24 sobre la reciente “desaparición forzada” de los opositores venezolanos.

Recientemente, fue denunciada la desaparición forzada de los opositores venezolanos Freddy Superlano y Roland Carreño tras 13 meses de su detención arbitraria. En entrevista con NTN24, la esposa de Superlano, Aurora Silva, señaló que ambos opositores se encuentran con paradero desconocido desde el domingo.

“No tenemos información oficial. Obviamente, a lo largo de este año tampoco hemos tenido respuesta de ninguna institución del Estado, quienes han sido cómplices con su silencio de esta situación tan atroz. Pero hasta el momento no tenemos información de dónde se encuentran ni cómo están. Están en una desaparición forzada desde el domingo”, señaló.

o

En cuanto al caso de su esposo, la mujer indicó que ha acudido a todas las instancias pertinentes, pero sin respuesta alguna. “La única respuesta que a mí me daban a las afueras de El Helicoide hasta este momento es que el caso de Freddy es un caso pesado y que yo tenía que esperar la orden de presidencia, o sea, que Nicolás Maduro llamara para autorizar la visita a él”, agregó.

Durante la entrevista, Silva aseguró comprender que ambos opositores “son fichas grandes” para el régimen de Nicolás Maduro que los “ven como ficha de canje”.

“Nosotros no sabemos qué está pasando en este momento, no entendemos, nosotros como familiares, ni el familiar de Roland, ni yo fui notificada si es un traslado a otro centro de detención, con qué motivo y por qué, pero en las ya casi 48 horas de desaparición ni siquiera nos han dado respuesta o una información oficial de dónde se encuentran”, aseveró.

La falta de información oficial sobre el paradero de Superlano y Carreño ha generado gran preocupación entre sus familiares y la oposición venezolana, que exigen pruebas de vida.

“Tenemos muchos testimonios de las personas a las que desaparecen y luego aparecen muertas. Entonces esa es nuestra mayor preocupación en este momento como familiares, que estamos con esta incertidumbre y agonía, esta zozobra y no sabemos dónde se encuentre”, mencionó.

o

Finalmente, se refirió al caso de su esposo en el contexto actual de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela que escalaron por el despliegue naval estadounidense en el Caribe.

“Entendemos que eso va de la mano, la libertad de Venezuela con la libertad de todos los presos políticos. Yo sí creo que efectivamente esto pueda ser parte de la presión que está ocurriendo... Si efectivamente existe la posibilidad de que aquí ocurra algún evento próximamente, nosotros no tenemos información de eso. Nosotros como familiares lo único que hacemos es velar y alzar la voz por nuestros presos políticos”, dijo.

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

