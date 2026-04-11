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Sábado, 11 de abril de 2026
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Estados Unidos e Irán

"La situación antes de ponerse mejor, se va a poner peor": experto sobre negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní

abril 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El consultor internacional Sammy Eppel explicó en NTN24 en qué consisten las exigencias de EE. UU. y del régimen iraní en medio de las conversaciones.

Sammy Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en Medio Oriente, dijo en La Tarde de NTN24 que la situación actual entre Estados Unidos y el régimen de Irán "antes de ponerse mejor, se va a poner peor".

"Lo normal en una negociación de este tipo es que cada uno llega con una posición maximalista, que es lo que está haciendo Irán, las condiciones que ellos pretenden son casi ridículas", explicó Eppel sobre las actuales conversaciones.

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El experto resaltó, por otro lado, que lo que Estados Unidos pretende "es lo que siempre dijeron: la desnuclearización de Irán y el regreso de Irán al Concurso de las Naciones".

Eppel considera que las exigencias norteamericanas "no eran tan complicadas", mientras que las del régimen iraní, como que siga bloqueado el estrecho de Ormuz, "no tienen ningún sentido".

"El estrecho de Ormuz no tiene por qué ser parte de este arreglo y ni siquiera de las conversaciones porque es una vía marítima de libre tránsito, pero sin embargo Irán lo ha hecho", expuso.

El analista dice que la intención del régimen de Irán al bloquear el estrecho de Ormuz y al interferir entre los ataques de Israel contra el grupo terrorista Hezbolá, "es muy interesante desde el punto de vista táctico", pues buscan escalar el conflicto a uno de magnitud internacional.

Si el cierre del estrecho de Ormuz continúa, Eppel anticipó que se podría desatar una crisis energética que "apenas ha comenzado", gracias las reservas que tienen los territorios.

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"Entonces la situación se va a seguir complicando, no quisiera ser negativo, pero hay que estar claro en que la situación, yo diría que antes de ponerse mejor, se va a poner peor", apuntó Eppel.

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