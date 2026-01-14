NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Leidy Mar Rumbos García denunció “violación a los derechos” en el caso de su hermano.

La situación de los presos políticos en Venezuela ha cobrado mayor relevancia en los últimos días tras la captura de la cabeza del régimen, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense el 3 de enero.

o

El régimen chavista, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, ha asegurado que 400 disidentes han sido liberados hasta la fecha, mientras que organizaciones de derechos humanos contabilizan apenas el 5% de las casi mil personas que permanecen detenidas por razones políticas.

Aunque se han confirmado algunas excarcelaciones desde la captura de Maduro, siguen existiendo casos relevantes sin resolución como el del teniente Diosmer Daniel Rumbos García, quien fue arrestado por la dictadura en 2019 junto a otros compañeros.

Rumbos García, que actualmente está recluido en la prisión de Ramo Verde, fue condenado a 30 años de prisión por traición a la patria y revelación de información confidencial, en un proceso denunciado por irregularidades, falta de pruebas y presuntos actos de tortura.

o

Entrevista con NTN24, Leidy Mar Rumbos García, hermana del oficial, se refirió al caso de su familiar e indicó que “nunca se presentaron pruebas específicas” para juzgarlo y argumentó que se trata de “violación a los derechos”.

“Ha sido una situación bastante difícil y mucho más para mis padres, que son adultos mayores (...) en el momento en el que nos anunciaron la condena de los 30 años fue muy complicado”, dijo.

Pese a las circunstancias, la familia del oficial se mantiene firme y espera tener respuestas prontamente.

