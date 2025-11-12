NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Diego Maradona

Hija de Diego Maradona acusa a la jueza de mentirle y grabar en secreto un documental sobre el caso de su padre

noviembre 12, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Diego Maradona | Foto EFE
Diego Maradona | Foto EFE
En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de la jueza como protagonista de un documental clandestino sobre el proceso judicial del futbolista.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una de las hijas de Diego Maradona dijo este miércoles que la jueza apartada del juicio por la muerte del "Diez" le juró que no estaba haciendo un documental sobre el caso, antes de descubrirse que sí participó en uno.

o

"Me juró por sus hijos que no había documental y yo le creí", dijo entre lágrimas Gianinna Maradona, que declaró como testigo en el juicio político a la magistrada Julieta Makintach, de 48 años, según el medio local Infobae.

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de la jueza como protagonista de un documental clandestino sobre el proceso que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020.

Por el incidente, Makintach fue removida y el juicio anulado. El jueves comenzó el proceso que juzgará la conducta de la jueza y puede derivar en su destitución.

Según la acusación de la fiscal Analía Duarte, la magistrada participaba en esta producción audiovisual "con el fin de explotar comercialmente" el caso Maradona y su accionar afectó la imagen del poder judicial "frente al mundo".

"No podía dejar de llorar, no lo podía creer", dijo Gianinna Maradona al recordar cuando vio las imágenes del documental en la audiencia, donde se mostraron, añadió en su declaración testimonial que duró unos 10 minutos, según Infobae. Su hermana Dalma iba a declarar, pero desistió en el juzgado.

Makintach se defendió diciendo que el proyecto fue una propuesta "de una amiga" y que "no existía la idea de un documental".

"Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias (...). Ojalá alguno me hubiera venido a decir 'estás poniendo en riesgo el debate'", dijo el jueves de la semana pasada.
Se prevé que el proceso termine este jueves y luego habrá seis días hábiles para que el jurado tome su determinación.

La anulación del juicio por la muerte de Maradona tiró por la borda 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, entre ellas las de las hijas del astro de fútbol, Dalma, Gianinna y Jana, que revivieron entre lágrimas el momento de la muerte de su padre.

o

El miércoles de la semana pasada, se anunció que el 17 de marzo de 2026 comenzará el nuevo juicio por la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una operación neurológica en su hogar.

Finalmente, volverán a ser juzgados los siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del paciente. Una enfermera enfrentará un juicio separado.

Temas relacionados:

Diego Maradona

Fútbol

Argentina

Ley

Muerte

Deportes

Juez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Gustavo Petro - Carlos Gimenez (EFE)
Carlos A. Giménez

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Diálogo Presidencial de IDEA (EFE)
Grupo IDEA

Líderes latinoamericanos se reúnen para el décimo Diálogo Presidencial de IDEA bajo el lema "América Latina y el fin de sus dictaduras"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

En medio de la crisis con EE. UU. Maduro agradece "apoyo" de las Fuerzas Militares y a la Inteligencia de Colombia: "guárdenme el secreto"

Fe venezolana sometida por el régimen de Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"La fe está bajo amenaza del cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”: dirigente político venezolano frente a las arbitrariedades del régimen

Donald Trump y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Cancillería de Colombia "rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes" de Trump contra el presidente Gustavo Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

En medio de la crisis con EE. UU. Maduro agradece "apoyo" de las Fuerzas Militares y a la Inteligencia de Colombia: "guárdenme el secreto"

Fe venezolana sometida por el régimen de Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"La fe está bajo amenaza del cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”: dirigente político venezolano frente a las arbitrariedades del régimen

Donald Trump y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Cancillería de Colombia "rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes" de Trump contra el presidente Gustavo Petro

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton

Foto de referencia de dólares (Canva)
Israel

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

Diego Forlán | Foto: EFE
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

Donald Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Revelan que la administración Trump ha revocado 80.000 visas de no inmigrante: conducir bajo efectos del alcohol, agresiones y robos entre las principales razones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre