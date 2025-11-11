NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Dua Lipa

El saludo en español que envió Dua Lipa a sus fanáticos colombianos antes de su concierto en Bogotá: "Será una noche increíble"

noviembre 11, 2025
Por: Diana Pérez
Dua Lipa | Foto: EFE
No es la primera vez que la artista británica incluye a Colombia en una de sus giras, ya que en 2022 se presentó en Bogotá con el ‘Future Nostalgia World Tour’.

La cantante británica Dua Lipa se encuentra recorriendo el mundo con su gira musical ‘Radical Optimism Tour’, una celebración de su último álbum de estudio.

La intérprete de ‘Levitating’ dejó Europa y ahora está de paso por Sudamérica, en donde tiene citas importantes con Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia.

Precisamente a tan solo semanas de encontrarse con su público colombiano el 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, la británica les envió un mensaje a sus fans cafeteros.

En un video en redes Dua asegura: “Hola Colombia. Estoy muy emocionada de traer el Radical Optimism Tour a su país”.

Sobre el show la artista explicó con una radiante sonrisa que “será una noche increíble desde el estadio El Campín el 28 de noviembre, nos vemos”.

Su mensaje ha generado emoción y grandes expectativas entre sus aficionados cafeteros quienes la esperan desde el anunció del concierto.

“Ya quiero estar allá”, “Necesito y requiero que las canciones en español que se vaya a cantar al menos una sea de Shakira”, “Que lindo suena su español”, “La amo”, “Contando los días por esta reina”, son algunos de los comentarios.

En esa ocasión, la intérprete de ‘New Rules’ se presentó ante sus fans colombianos en el parque Salitre Mágico el 18 de septiembre.

Allí entonó varios de sus temas más famosos como: “Levitating”, “New Rules”, “One Kiss”, “Don’t Star Now”, “Future Nostalgia” y “Physical”.

Ahora la artista vuelve a Colombia y se espera que, como en todos los países, entone durante su concierto un cover de algún artista colombiano como Shakira.

En Argentina entonó dos populares canciones: ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo y Tu Misterioso Alguien’ de Miranda.

