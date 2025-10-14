Hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pide al Papa León XIV interceder por su esposo secuestrado por el régimen de Maduro

Mariana González, hija del presidente electo Edmundo González, hizo una inesperada súplica al Papa León XIV en medio de la crisis política en Venezuela.

González ha solicitado la intervención papal en favor de su esposo, Rafael Tudares, secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado enero.

En un emotivo documento enviado a la Santa Sede, González expresó: "Le pido invoque desde su magisterio y su voz universal, la defensa de la dignidad de las personas privadas de libertad y el derecho de sus familias a obtener justicia para sus seres queridos y consuelo en los momentos más desoladores".

La petición de González se suma a los esfuerzos de otras figuras prominentes de la oposición venezolana. María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025, ha hecho un llamado reiterativo a participar este sábado en una oración mundial por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

VEA TAMBIÉN "Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos o

Este acontecimiento pone de manifiesto la continua crisis humanitaria y política que enfrenta Venezuela bajo el régimen de Maduro. El secuestro de Tudares, esposo de la hija del presidente electo, subraya la gravedad de la situación y la urgencia de una intervención internacional.

La petición al Papa León XIV podría potencialmente elevar el perfil de la crisis venezolana en el escenario mundial, especialmente considerando la influencia de la Iglesia Católica en América Latina.

El llamado a una oración mundial, impulsado por Machado, busca movilizar la atención global y ejercer presión sobre el régimen de Maduro para la liberación de los presos políticos.