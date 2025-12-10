NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Salario mínimo en Venezuela

La devaluación pulverizó el salario mínimo en Venezuela y equivale a 0,49 dólares al mes

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Salario mínimo en Venezuela / Foto: AFP
Este miércoles, la divisa estadounidense se fijó en 262,10 bolívares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Menos de medio dólar es el actual equivalente del salario mínimo en Venezuela, fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022 y que se ha devaluado día a día pese a las promesas del régimen de Nicolás Maduro de "blindar la economía" del país.

o

En el último ajuste realizado hace más de tres años, el sueldo de los venezolanos equivalía a unos 30 dólares al mes y ya lo posicionaba entre los salarios más bajos del mundo, pero al día de hoy ni siquiera representa un dólar estadounidense.

Las políticas económicas implementadas por el chavismo y la devaluación pulverizaron el salario, que pese a innumerables protestas de gremios, obreros y diversos sectores, solo ha sido compensado con bonificaciones que no inciden en prestaciones sociales, vacaciones ni liquidaciones.

Tan solo en en lo que va de diciembre, el bolívar se devaluó 8,8% respecto al dólar en el mes de noviembre, y en lo que va del año ha perdido 78,8% de su valor, es decir, inició el 2025 en 52,02 bolívares por dólar, un alza de 372,2 % en tan solo once meses.

Este miércoles, la divisa estadounidense se fijó en 262,10 bolívares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Mientras tanto el régimen de Maduro insiste en que la crisis económica es producida por las sanciones internacionales impuestas en los últimos años.

o

El pasado 4 de diciembre el chavismo presentó el presupuesto para el año 2026, que calculado en dólares es 12% menos que el aprobado para 2025, mientras denuncia "un despliegue dantesco" de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

Delcy Rodríguez detalló que el presupuesto de la nación es de 19.941 millones de dólares, una cifra que contrasta con los 22.661 millones de dólares aprobados para 2025, según el cálculo a tasa de cambio oficial.

Aunque el Banco Central que reportó un crecimiento de 8,7% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, estas cifras son cuestionadas por analistas económicos que señalan la alta opacidad de la información oficial y estiman que no se corresponden a la realidad del país.

Venezuela, que salió de un proceso hiperinflacionario y de ocho años de recesión en 2021, podría cerrar el año con un alza de precios de tres cifras.

Temas relacionados:

Salario mínimo en Venezuela

Devaluación

Sueldo mínimo en Venezuela

Sueldo

Precio del dólar en Venezuela

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Economía

Ver más
Foto de referencia de Chevron (EFE)
Chevron

Tensión con EE.UU. no altera la operatividad de Chevron en Venezuela, según expertos

Gustavo Petro | Foto: EFE
Reforma Tributaria Colombia

Senado de Colombia hunde proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Petro

Claudia Sheinbaum, presidente de México -. Foto: EFE
Economía

Nuevos datos económicos en México: ¿parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ejercicos militares en Trinidad y Tobago | Foto: Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Trinidad y Tobago

Estados Unidos difundió las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a solo 11 kilómetros de Venezuela

Telaraña descubierta en Grecia - AFP
Animales

Impresionante telaraña con 111.000 arañas fue descubierta en una gruta en Grecia

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo podrá jugar primer partido del Mundial 2026 pese a expulsión

Selección de Bolivia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Mundial 2026

Confirman el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026 y los venezolanos se lamentan: "Qué oportunidad perdimos"

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, y Cristiano Ronaldo / FOTO: EFE
Selección Colombia

Lo que piensa Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, sobre tener que enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre