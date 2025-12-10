La devaluación pulverizó el salario mínimo en Venezuela y equivale a 0,49 dólares al mes

Menos de medio dólar es el actual equivalente del salario mínimo en Venezuela, fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022 y que se ha devaluado día a día pese a las promesas del régimen de Nicolás Maduro de "blindar la economía" del país.

En el último ajuste realizado hace más de tres años, el sueldo de los venezolanos equivalía a unos 30 dólares al mes y ya lo posicionaba entre los salarios más bajos del mundo, pero al día de hoy ni siquiera representa un dólar estadounidense.

Las políticas económicas implementadas por el chavismo y la devaluación pulverizaron el salario, que pese a innumerables protestas de gremios, obreros y diversos sectores, solo ha sido compensado con bonificaciones que no inciden en prestaciones sociales, vacaciones ni liquidaciones.

Tan solo en en lo que va de diciembre, el bolívar se devaluó 8,8% respecto al dólar en el mes de noviembre, y en lo que va del año ha perdido 78,8% de su valor, es decir, inició el 2025 en 52,02 bolívares por dólar, un alza de 372,2 % en tan solo once meses.

Este miércoles, la divisa estadounidense se fijó en 262,10 bolívares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Mientras tanto el régimen de Maduro insiste en que la crisis económica es producida por las sanciones internacionales impuestas en los últimos años.

El pasado 4 de diciembre el chavismo presentó el presupuesto para el año 2026, que calculado en dólares es 12% menos que el aprobado para 2025, mientras denuncia "un despliegue dantesco" de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

Delcy Rodríguez detalló que el presupuesto de la nación es de 19.941 millones de dólares, una cifra que contrasta con los 22.661 millones de dólares aprobados para 2025, según el cálculo a tasa de cambio oficial.

Aunque el Banco Central que reportó un crecimiento de 8,7% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, estas cifras son cuestionadas por analistas económicos que señalan la alta opacidad de la información oficial y estiman que no se corresponden a la realidad del país.

Venezuela, que salió de un proceso hiperinflacionario y de ocho años de recesión en 2021, podría cerrar el año con un alza de precios de tres cifras.