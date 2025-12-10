NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Los panelistas Ana Julia Jatar, Paciano Padrón y Eduardo Battistini analizaron en NTN24 la entrega del prestigioso galardón a la líder de la democracia en Venezuela.

Este miércoles 10 de noviembre se llevó a cabo la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en Oslo (Noruega).

Aunque Machado estuvo ausente en la ceremonia, su hija Ana Corina Sosa recibió en nombre de su madre el galardón y leyó el discurso preparado ante los presentes en el Ayuntamiento de Oslo.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, los panelistas Ana Julia Jatar, Paciano Padrón y Eduardo Battistini analizaron el impacto del galardón para Venezuela en medio de la crisis por la dictadura de Nicolás Maduro.

o

“Es un momento en el que uno siente que tantas voces acalladas por la oscuridad y la dictadura están representadas (...) Tenemos 25 años padeciendo torturas (...) cuando yo escuché al presidente del Comité del Nobel hablar de las torturas y de las personas que aún están silenciadas en Venezuela, no puede contener las lágrimas”, dijo Jatar.

Por su parte, Padrón argumentó que el Premio Nobel a María Corina Machado “es un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz”.

o

Finalmente, Battistini comentó que a pesar del “oprobio que han sufrido los venezolanos, siempre han optado por el camino de la paz para lograr la libertad en Venezuela”.

“Este premio Nobel representa la exigencia del venezolano, que a pesar de lo que ha sufrido, sigue apostándole a la paz”, añadió.

