Martes, 23 de diciembre de 2025
China

Cantante se hace viral tras sorprender a su público con seis robots humanoides como parte del cuerpo de baile en un concierto

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Cantante Wang Leehom y su equipo de baile - Fotos: X
En diferentes videos se puede observar a los androides entrar en escena durante la interpretación de 'Open Fire', dentro de la gira 'Best Place Tour'.

El cantante Wang Leehom se hizo viral tras sorprender al público con seis robots humanoides como parte del cuerpo de baile en un concierto.

En los últimos días, el artista chino-estadounidense ha dado de qué hablar por su presentación en Chengdu, China, realizada entre el 18 y el 21 de diciembre de 2025.

Vestidos con camisetas de lentejuelas y pantalones de cuero negro, los robots ejecutaron coreografías perfectamente sincronizadas junto a bailarines humanos, realizando movimientos avanzados y volteretas acrobáticas. Esto, cabe destacar, sin ningún tipo de soporte o cables visibles.

La tecnología utilizada corresponde a los Unitree G1, modelos desarrollados por la compañía china Unitree Robotics, reconocidos por su alto nivel de equilibrio, coordinación y agilidad.

El mencionado show, en ese sentido, no solo impactó al público local, sino que también captó la atención internacional.

Varios clips del concierto de Leehom fueron ampliamente compartidos en redes sociales, recibiendo elogios de figuras como Elon Musk, quien calificó la actuación como “impresionante”.

Durante 2025, la presencia de robots en espectáculos en China ha ido en aumento. Un claro ejemplo es la banda robótica Hexuan, originaria de Hangzhou, integrada por pianistas y bateristas automatizados.

Entretanto, en el festival VOYAGEX, celebrado en Changchun, un robot humanoide desarrollado por PNDbotics, sorprendió al público al tocar un keytar (teclado electrónico) en vivo junto a la banda del músico Hu Yutong, marcando otro hito en la fusión entre música y robótica.

