Viernes, 10 de octubre de 2025
Tel Aviv

Hospital en Tel Aviv se prepara para recibir a rehenes israelíes liberados por Hamás

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
NTN24 tuvo acceso exclusivo a las instalaciones donde se pudo constatar la meticulosa planificación para brindar atención integral a los secuestrados.

El Centro Médico Ichilov de Tel Aviv se encuentra en un estado de preparación sin precedentes para recibir a los rehenes israelíes que serán liberados por el grupo terrorista Hamás.

NTN 24 tuvo acceso exclusivo a las instalaciones, donde se pudo constatar la meticulosa planificación para brindar atención integral a los secuestrados.

El director del hospital compartió la magnitud del desafío que enfrentan: "Este momento es muy especial porque, por supuesto, estamos esperando recibir un gran número de rehenes. Se supone que todos ellos serán liberados, como saben, y como consecuencia habrá muchos rehenes, así como familias y funcionarios que los acompañen".

La logística implica la movilización de un equipo multidisciplinario de entre 50 y 120 personas, incluyendo médicos, enfermeras y técnicos. Las habitaciones han sido acondicionadas para ofrecer el mejor trato posible, con carteles de bienvenida que rezan "Ya estáis de nuevo en casa".

Una de las principales preocupaciones es el estado de salud de los rehenes. El director explicó: "Están aislados, la Cruz Roja no ha tenido acceso a ellos, así que realmente no sabemos cuál es la situación exacta, pero esperamos que puedan estar sufriendo de desnutrición severa, que por supuesto es un estado de salud que puede afectar casi cualquier órgano".

El hospital ha implementado un sistema donde cada habitación para un rehén cuenta con un cuarto adyacente para su familia. Además, se han habilitado salas de descanso para los seres queridos, reconociendo la importancia del apoyo familiar en el proceso de recuperación.

El personal médico enfrenta el reto de equilibrar el tratamiento físico con la terapia para la salud mental. "El reto será encontrar el equilibrio adecuado entre brindarles tratamiento médico, ofrecerles apoyo psicológico y también permitir que las familias se reúnan después de dos años", señaló el director.

Las habitaciones están equipadas no solo con insumos médicos, sino también con artículos personales y regalos de bienvenida, buscando crear un ambiente acogedor para los rehenes que regresan a casa después de su cautiverio.

