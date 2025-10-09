¿Qué tan sólido será el alto al fuego en Gaza entre Hamás e Israel?

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que Israel y Hamás acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de ese territorio palestino, como parte de una "primera fase" de su plan de paz.

Sobre este alto al fuego las periodistas Sabrina Bacal y Sasha Escalante analizaron en Club de Prensa de NTN24 qué tan sólido será este acuerdo, teniendo en cuenta las diferencias políticas históricas que han tenido Hamás e Israel.

“Esta primera fase la veo casi como una realidad. En Israel la inmensa mayoría quiere dos cosas el final de la guerra y el regreso de los secuestrados vivos o muertos y es lo que se ha logrado en esta parte del acuerdo, por eso se ven festejos por el cese al fuego, así que creo que esta primera parte del acuerdo se dará. La fase dos es la fase de implementación más complicada”, señaló Bacal.

“Creo que el acuerdo que se ha alcanzado, aunque aún falte la implementación que tiene su complejidad, definitivamente es histórico para la región y es importante que se abrió un canal directo de diálogo entre Hamás e Israel; pero hay que tener en cuenta que es frágil por los temas políticos”, aseveró Escalante.