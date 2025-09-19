NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Daniel Zovatto, miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson International Center for Scholars, conversó sobre si está en peligro de extinción la democracia en el mundo.

En la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Democracia, un estudio del instituto V-Dem afirma que al menos tres de cuatro personas viven en regímenes autoritarios.

Para hablar sobre este tema, Daniel Zovatto, miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson International Center for Scholars, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó que: “Estamos pasando por una etapa, no contra ola democrática, pero sí de recesión democrática”.

o

“Es importante que en este balance equilibremos por un lado el declive que estamos viendo de las democracias y por otro lado el avance acelerado en muchos países con regímenes autoritarios”, agregó.

Además de que considera que “en muchos países de la región la democracia está resistiendo de manera resiliente a estos embates autoritarios”.

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias y la tendencia lamentablemente es que es bastante mayor el número de países que van de la democracia a la autocracia que los países que van de la autocracia a la democracia”, sentenció.

“La democracia no está en peligro de extinción, está acosada y asediada, pero tiene capacidad de resistir”, puntualizó.

Temas relacionados:

Democracia

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Protestas en Nueva York tras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
El buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de los Estados Unidos en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, en la Ciudad de Panamá en septiembre de 2025-Foto: AFP
Régimen de Maduro

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió al papel que jugaría Colombia ante una supuesta invasión estadounidense en Venezuela: “Asesinos de masas se adueñarán de territorios”

Aeropuerto de Ajaccio - AFP
Aviación

Controlador aéreo se quedó dormido en horario laboral e hizo que un avión volara en círculos sobre el Mediterráneo durante "18 minutos"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de los Estados Unidos en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, en la Ciudad de Panamá en septiembre de 2025-Foto: AFP
Régimen de Maduro

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Jugadores de Venezuela se lamentan tras quedarse fuera del Mundial. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto no es la única selección que vive la tristeza de quedarse sin Mundial 2026: otras 85 selecciones también están eliminadas

Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni no subestimó a Ecuador y afirmó que le preocupa su último encuentro de Eliminatorias: "Es una de las mejores selecciones del mundo"

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro respondió al papel que jugaría Colombia ante una supuesta invasión estadounidense en Venezuela: “Asesinos de masas se adueñarán de territorios”

El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda