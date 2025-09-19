“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

En la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Democracia, un estudio del instituto V-Dem afirma que al menos tres de cuatro personas viven en regímenes autoritarios.

Para hablar sobre este tema, Daniel Zovatto, miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Wilson International Center for Scholars, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó que: “Estamos pasando por una etapa, no contra ola democrática, pero sí de recesión democrática”.

“Es importante que en este balance equilibremos por un lado el declive que estamos viendo de las democracias y por otro lado el avance acelerado en muchos países con regímenes autoritarios”, agregó.

Además de que considera que “en muchos países de la región la democracia está resistiendo de manera resiliente a estos embates autoritarios”.

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias y la tendencia lamentablemente es que es bastante mayor el número de países que van de la democracia a la autocracia que los países que van de la autocracia a la democracia”, sentenció.

“La democracia no está en peligro de extinción, está acosada y asediada, pero tiene capacidad de resistir”, puntualizó.