"Silenciar a la prensa es una manera de atacar a la democracia": Héctor Schamis

El profesor de la Universidad de Georgetowm, académico y columnista, Héctor Schamis, analizó en el programa La Tarde de NTN24 lo vivido por los venezolanos víctimas del régimen de Nicolás Maduro.

"La presión aumenta gradualmente con diferentes manifestaciones, pronunciamientos y acciones militares concretas. Jamás va a haber paz para los venezolanos con este régimen", expresó.

El académico habló también sobre las novedades del despliegue militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump en el mar Caribe para hacer frente a los cárteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles encabezado por Maduro.

"La fuerza naval estadounidense ha estado atacando a botes que supuestamente transportan droga desde Venezuela a Estados Unidos y hay debates acerca de la legalidad de eso", dijo Schamis.

Lo que es claro para el también columnista, es que el régimen de Maduro declaró una "guerra asimétrica" por medio de diferentes operaciones a los venezolanos, a Colombia y a los rehenes de otras nacionalidades que están en el país.

Schamis se refirió también a la manera en que Estados Unidos ha estado "silenciando a la prensa" como un ataque a la democracia y aseguró que se consideraba un "halcón de la libertad de opinión y de la libertad de prensa".