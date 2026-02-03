Aseguran desde Europa que Cristiano Ronaldo está "dispuesto a recortar su enorme salario" para regresar a un club de su pasado y con el que fue figura

Cristiano Ronaldo estaría cerca de salir de Al-Nassr, según han informado algunas plataformas europeas como Topskills Sports UK, que aseguró que el futbolista portugués está "dispuesto a recortar su enorme salario" para regresar a un club de su pasado.

Los rumores surgieron luego de que el cinco veces ganador del Balón de Oro brillara por su ausencia en el último partido del Al-Nassr contra el Al Riyadh correspondiente a la fecha 19 de la liga saudí, que los de Ronaldo, lejos del campo, ganaron por la mínima diferencia.

Ronaldo, de acuerdo con Topskills Sports UK y Fichajes.net, se encuentra en conversaciones con el Manchester United para unirse al equipo en el que se destacó desde 2003 hasta 2009 y al que ya había regresado en 2021, cuando permaneció hasta 2023.

Los motivos del regreso de Ronaldo a Inglaterra estarían relacionados con su actual inconformidad con la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF por sus siglas en inglés) al considerar que otros clubes que también maneja esa entidad reciben un trato preferencial, según había asegurado el lunes el diario portugués A Bola.

Otra de las razones que podrían darle luz verde al 'Bicho' en su retorno con el United es que, según Topskills Sports UK, las dificultades que tuvo Ronaldo en sus relaciones laborales durante su última estadía en Manchester estuvieron relacionadas con el entonces entrenador del equipo Erik ten Hag y "no con el club en sí".

Aunque esa misma plataforma indicó que Ronaldo podría dejar el club este mismo martes, Fichajes.net indicó que el traspaso podría darse hasta el mercado de fichajes de verano, en junio.

El también exjugador del Real Madrid, cabe resaltar, renovó su contrato con el Al-Nassr a mediados del año pasado hasta el 2027 en medio de una serie de especulaciones que surgieron en ese momento sobre el equipo en el que continuaría su carrera tras el fin de su primer contrato con el equipo árabe.

Ronaldo, de 41 años, ha asegurado que el Mundial de 2026, que se disputará en junio de este año, será su última Copa del Mundo, cuando está a 39 goles de alcanzar la cifra de 1000 goles anotados en toda su carrera.

Con 961 tantos conseguidos hasta el momento, el 'Comandante' es el máximo goleador en la historia del fútbol seguido por el argentino Lionel Messi (896) y por el histórico Josef Bican (759), quien falleció en 2001.