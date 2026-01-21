"Te prometen cosas y te utilizan psicológicamente": colombiana narra en NTN24 los supuestos maltratos a los que fue sometida mientras trabajaba para el jugador francés Lucas Hernández

El defensor del Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía de Versalles por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral. Una familia colombiana compuesta por cinco miembros acusa al futbolista campeón del mundo y a su esposa de someterlos a condiciones laborales irregulares entre septiembre y noviembre de 2024.

Según el documento revelado por la revista Paris Match, la familia realizó labores de limpieza, cocina, cuidado de los hijos del deportista y funciones de seguridad. Los denunciantes aseguran que trabajaron entre 72 y 84 horas semanales sin contrato formal, vacaciones ni días libres, excepto por un documento firmado un mes antes de ser despedidos.

La acusación señala que Hernández y su esposa prometieron ayudar a la familia a obtener documentación para residir legalmente en Francia, ofreciendo incluso pasaportes españoles ilegales. Sin embargo, los demandantes alegan que estas promesas nunca se cumplieron y que fueron víctimas de maltrato psicológico y físico.

En entrevista exclusiva para NTN24, una de las denunciantes, identificada como Mary, relató los episodios en los que supuestamente fueron vulnerados sus derechos y los de su familia trabajando para la familia del futbolista.

“Mi horario era 24/7 de domingo a domingo”, comenzó diciendo.

“Te prometen cosas y te utilizan psicológicamente, se aprovechan que eres migrante y te ponen a trabajar como esclavo”, agregó.

La mujer aseguró que no tuvieron acceso a seguridad social y que debían estar disponibles las 24 horas y describió episodios de gritos por parte de la esposa del futbolista y amenazas relacionadas con un documento de confidencialidad que fueron obligados a firmar. "Siempre me amenazó, me intimidó. Todos callábamos", declaró. Además, denunció que su hija de cinco años también sufrió afectaciones psicológicas.

La denunciante relató un supuesto incidente en el que ella y su familia arriesgaron sus vidas durante un robo en la residencia del jugador. "Yo salí detrás de los ladrones con cuchillo. Mi padre tuvo que disparar. Dimos la vida por ellos", afirmó.

La familia denuncia que también fue víctima de supuesta intimidación tras presentar la demanda, incluyendo mensajes hostiles en redes sociales y daños a su propiedad.

Al mismo tiempo, detalló que otros familiares, incluido un hermano menor de edad que cuidaba los perros de la pareja, fueron sometidos a condiciones similares y su padre y hermana trabajaron como agentes de seguridad portando armas sin documentación legal ni garantías para su integridad.

Mary manifestó temor a ser deportada junto a su familia y pidió que la justicia francesa reconozca los derechos de los inmigrantes irregulares: "Solamente espero que se haga justicia y que se den cuenta que también merecen ser respetados y no tratarlos como esclavos".