Jueves, 08 de enero de 2026
¿Las herramientas de inteligencia artificial son confiables para realizar consultas de temas migratorios? Experto responde

enero 8, 2026
Por: Miguel Pedreros
Íconos de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA)-Foto: EFE
Muchos migrantes consultan herramientas como ChatGPT para salir de distintas dudas legales.

En estos tiempos de hiperconectividad, la Inteligencia artificial ha tomado una enorme popularidad para realizar consultas de todo tipo: personales, legales, de consumo y de ocio.

En este escenario, muchos migrantes consultan herramientas como ChatGPT para salir de distintas dudas legales para su proceso de papeleo y permisos de trabajo en países como Estados Unidos.

Precisamente, el abogado Héctor Benítez de la firma Benme Legal, aclaró varias dudas sobre el uso correcto de esta herramienta, pero enfatizó que no reemplaza la experticia de un profesional en un campo en constante transformación como lo es la migración.

“ChatGPT o este tipo de herramientas no es que sean buenas o malas, va a depender de quién esté utilizando la herramienta para que ciertamente le dé el resultado que la persona esté buscando”, explicó.

Sin embargo, el experto aclaró que la herramienta probablemente no esté tomando a consideración ciertos aspectos que la persona esté pasando por alto.

“El problema es que ellos van a trabajar en base a los parámetros que usted esté colocando en el sistema y usted muy probablemente no esté tomando a consideración parámetros que son necesarios para su caso para que lo lleve a la respuesta más adecuada a su situación”, detalló Héctor Benítez.

Por esta razón, en temas tan delicados como la migración, es importante consultar con un experto que lo guíe para evitar problemas con las autoridades.

“Estos días me pasó una experiencia bastante curiosa: una cliente pasó parte de nuestro trabajo a través del filtro de ChatGPT. Y ChatGPT le está dando recomendaciones de materia lingüística para efectos que podamos llevar adelante el proceso”, relató.

“Entonces estaba calificando el trabajo como erróneo, pero lo que ellos no están midiendo es la experiencia que se tiene para identificar cómo determinada oficina, determinado funcionario, cómo determinada agencia, le gusta recibir determinado tipo de información para poder procesarla de una forma más adecuada, aunque ChatGPT no pareciera hacerlo adecuado”, explicó.

¿Dónde puede buscar asesoría sobre su proceso legal?

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.

