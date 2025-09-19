¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

El canal ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel de manera sorpresiva, lo que ha suscitado diversas especulaciones, entre ellas, una presunta censura al ser un espacio de sátira política en la que había pullas al gobierno Trump.

El mandatario estadounidense fue una de las personas que celebró el cierre del programa a través de sus redes sociales, mientras que los televidentes protestan pidiendo el reintegro.

El show de Kimmel, uno de los más populares de Estados Unidos, ha recibido cientos de mensajes de apoyo tanto en la unión americana como afuera.

Expertos, periodistas y sectores políticos acusan a la Administración Trump de interceder para censurar al programa por unos comentarios que Kimmel hizo durante una de las emisiones del espectáculo.

Luis Botello, presidente de la Fundación Medios para la Democracia, y Frank Rodríguez, analista republicano, analizaron el caso en El Informativo USA de NTN24.