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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La analista advirtió que si continua la “guerra, la economía global puede sufrir brutalmente”.

En el programa La Tarde de NTN24, Brenda Estefan, analista internacional y exfuncionaria de la embajada de México en Estados Unidos, explicó cómo se ha desarrollado la relación de Estados Unidos e Irán, desde que desató el conflicto el 28 de febrero.

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Hubo una decapitación del régimen, el régimen fue decapitado”, aseguró, y citando a múltiples organizaciones económicas y de energía dijo que “la economía global puede sufrir brutalmente si está guerra continúa”.

Estefan señaló que “Teherán y Washington, ambos se sienten en posición de fuerza, pero si continúan apretando no habrá más que una escalada que inevitablemente afectara más la economía”.

Asimismo, resaltó que la falta de cooperación en Medio Oriente se debe a que “Irán insiste en continuar con su programa nuclear, insiste en que se le pague por las afectaciones de la guerra, en controlar el estrecho de Ormuz”.

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Finalmente, advirtió que “a China esta guerra le afecta”, puesto que la economía vive un “escenario negro (…) escenario en el que China exporta menos y vende menos que es la clave para su proyecto de desarrollo económico”.

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