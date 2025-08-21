NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Huracán Erin

Huracán Erin inunda zonas costeras tras hacer este jueves su aproximación más cercana a Estados Unidos

agosto 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Huracán Erin toca Zona costera de los EE. UU. - Foto: EFE
La temporada de huracanes en el Atlántico estadounidense estará latente hasta el mes de noviembre.

El huracán Erin, que se activó desde el pasado 11 de agosto, tuvo su primer acercamiento con parte del territorio de Estados Unidos. En la madrugada de este jueves se conoció que este ciclón tropical inundó las zonas costeras de los estados de California del Norte y Virginia.

Según las autoridades locales, el impacto de este tornado causó inundaciones y dejó intransitables algunos sectores como la Carretera 12, la cual se encarga de conectar la cadena de las islas Outer Banks.

Ante las afectaciones que ha traído el huracán Erin, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) invitó a los bañistas a no meterse al mar para evitar situaciones lamentables, pues esta tormenta genera mareas peligrosas incluso a cientos de kilómetros de su epicentro.

Asimismo, los gobiernos locales de Carolina del Norte, como de Virginia, extendieron una invitación a sus habitantes para que acaten las órdenes de evacuación y las medidas de seguridad emitidas por las autoridades.

En el más reciente informe, el NCH dio a conocer que este ciclón tropical, de categoría 2, ha presentado vientos de 169 kilómetros por hora, con un avance lento hacia el norte-noreste de los Estados Unidos.

o

Se prevé que la temporada de huracanes se extienda hasta finales del mes de noviembre y su intensificación sea superior a la normal, según la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con los científicos, estos efectos naturales han ido en incremento debido al impacto del cambio climático, lo cual ha llevado a que los océanos más cálidos generen vientos mucho más fuertes y la atmósfera más cálida intensifique sus precipitaciones, lo cual lleva a que el aumento del nivel del mar sea de manera anormal.

