La razón por la que Alto Comisionado de la ONU calificó de "monstruo de Frankenstein" a la IA

Los derechos humanos corren el riesgo de ser las primeras víctimas del despliegue de la inteligencia artificial (IA) generativa por parte de los gigantes tecnológicos, declaró el lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De hecho, advirtió sobre el potencial "monstruoso" de dichos sistemas. "La IA generativa tiene un enorme potencial, pero su explotación con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y desviar la atención", declaró el Alto Comisionado, Volker Türk, en una reunión celebrada en Ginebra (Suiza), y subrayó que "sin las garantías y regulaciones adecuadas, los sistemas de IA podrían convertirse en un monstruo de Frankenstein de la era moderna".

Y aunque la IA generativa es portadora de "enormes promesas", Türk estimó que los derechos humanos pueden "ser las primeras víctimas".

"El modelo económico actual de las plataformas de redes sociales ya alimenta la polarización, el extremismo y la exclusión. Muchos países tienen dificultades para frenar este fenómeno", subrayó Türk en un foro sobre empresas y derechos humanos.

La explotación de esta tecnología "con fines puramente políticos o económicos" supone una amenaza "para varios derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad, la participación política, la libertad de expresión y el derecho al trabajo".

El Alto Comisionado advirtió a su vez que estas amenazas "podrían materializarse en perjuicios que comprometan las promesas de las tecnologías emergentes y podrían tener consecuencias imprevisibles".

"Es responsabilidad de los gobiernos unirse para evitar tal escenario."

Por otra parte, el responsable de derechos humanos de la ONU destacó otra amenaza representada por la creciente concentración del poder de las empresas y la "acumulación masiva de riqueza personal y empresarial en manos de un puñado de actores".

"En algunos casos, esto supera el peso económico de países enteros", declaró, antes de reiterar que, cuando "el poder no está regulado por la ley, puede conducir a abusos y a la esclavitud".

El pronunciamiento de Türk se da en medio de fuertes cuestionamientos a la IA por parte de distintos sectores cuyos trabajadores la contemplan como una amenaza.

En Hollywood, una actriz creada con IA causó revuelo a finales de septiembre en la industria del entretenimiento y varios actores se opusieron a su existencia, que podría afectar algunos puestos laborales a largo plazo, según consideraron varias personalidades.

Mientras la tecnología continúa avanzando, cada vez más funciones operativas son reemplazadas por las máquinas en los últimos años, al tiempo que otros, más conservadores, denuncian que existen funciones que deben ser esencialmente desarrolladas por el hombre.