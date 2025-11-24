NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Inteligencia Artificial

La razón por la que Alto Comisionado de la ONU calificó de "monstruo de Frankenstein" a la IA

noviembre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
El pronunciamiento del funcionario se da en medio de fuertes cuestionamientos a la IA por parte distintos sectores que la ven como una amenaza.

Los derechos humanos corren el riesgo de ser las primeras víctimas del despliegue de la inteligencia artificial (IA) generativa por parte de los gigantes tecnológicos, declaró el lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De hecho, advirtió sobre el potencial "monstruoso" de dichos sistemas. "La IA generativa tiene un enorme potencial, pero su explotación con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y desviar la atención", declaró el Alto Comisionado, Volker Türk, en una reunión celebrada en Ginebra (Suiza), y subrayó que "sin las garantías y regulaciones adecuadas, los sistemas de IA podrían convertirse en un monstruo de Frankenstein de la era moderna".

o

Y aunque la IA generativa es portadora de "enormes promesas", Türk estimó que los derechos humanos pueden "ser las primeras víctimas".

"El modelo económico actual de las plataformas de redes sociales ya alimenta la polarización, el extremismo y la exclusión. Muchos países tienen dificultades para frenar este fenómeno", subrayó Türk en un foro sobre empresas y derechos humanos.

La explotación de esta tecnología "con fines puramente políticos o económicos" supone una amenaza "para varios derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad, la participación política, la libertad de expresión y el derecho al trabajo".

o

El Alto Comisionado advirtió a su vez que estas amenazas "podrían materializarse en perjuicios que comprometan las promesas de las tecnologías emergentes y podrían tener consecuencias imprevisibles".

"Es responsabilidad de los gobiernos unirse para evitar tal escenario."

Por otra parte, el responsable de derechos humanos de la ONU destacó otra amenaza representada por la creciente concentración del poder de las empresas y la "acumulación masiva de riqueza personal y empresarial en manos de un puñado de actores".

"En algunos casos, esto supera el peso económico de países enteros", declaró, antes de reiterar que, cuando "el poder no está regulado por la ley, puede conducir a abusos y a la esclavitud".

El pronunciamiento de Türk se da en medio de fuertes cuestionamientos a la IA por parte de distintos sectores cuyos trabajadores la contemplan como una amenaza.

o

En Hollywood, una actriz creada con IA causó revuelo a finales de septiembre en la industria del entretenimiento y varios actores se opusieron a su existencia, que podría afectar algunos puestos laborales a largo plazo, según consideraron varias personalidades.

Mientras la tecnología continúa avanzando, cada vez más funciones operativas son reemplazadas por las máquinas en los últimos años, al tiempo que otros, más conservadores, denuncian que existen funciones que deben ser esencialmente desarrolladas por el hombre.

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

ONU

Organización de las Naciones Unidas

Amenaza

Tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Fotografía del Sol - NASA
Tormenta solar

Advierten efectos en la Tierra por tormenta geomagnética que golpeará el planeta en las próximas horas

Alineación cósmica | Foto Canva
Luna

Una alineación cósmica iluminará el cielo a inicios de noviembre: consejos para observarla desde Colombia y Venezuela

Tesla | Foto AFP
Tesla

Tesla confirmó su fecha de lanzamiento en Colombia: así será su llegada al país

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro/ Uss Gravely llegando a Trinidad y Tobago - Fotos EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro condena "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago tras ejercicios conjuntos en el Caribe con Estados Unidos

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Néstor Lorenzo explicó la razón por la que Jhon Durán no ha sido convocado a la selección Colombia

Jimmy Cliff - Foto AFP
Artistas

Murió a los 81 años músico considerado como la figura más influyente del reggae después de Bob Marley

Donald Trump - Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Colombia | Foto Canva
Aranceles

Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU.

Amnistía Internacional - Foto EFE/ Manuel Finol
Amnistía Internacional

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Luto en el fútbol colombiano (Canva)
Luto

Joven promesa del fútbol colombiano que tendría oferta en Argentina se ahogó junto a su padre quien murió en el intento de salvarlo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre