Un inusualmente enorme huracán Erin avanza por el Atlántico sin tocar tierra, pero amenaza con duros efectos en la costa de Carolina del Norte

El huracán Erin en su avance por el Atlántico no tocará tierra pero amenaza la costa de Carolina del Norte este miércoles y jueves, periodo en el que se podrán registrar olas gigantescas e inundaciones en la zona.

El huracán, que se fortalecía como tormenta de categoría 2, desencadenó órdenes de evacuación obligatorias a pesar de su trayectoria mar adentro.

El estado estadounidense, aún recuperándose del letal huracán Helene del año pasado, declaró el martes una emergencia, ya que se pronosticaba que los impactos de Erin comenzarían desde la noche del miércoles hasta el jueves.

"Según el pronóstico actual, anticipamos inundaciones costeras debido a olas gigantescas, vientos con fuerza de tormenta tropical, mareas y marejadas ciclónicas en gran parte de la costa del estado, especialmente en los Outer Banks, desde esta noche hasta el jueves", declaró el gobernador Josh Stein a la prensa.

El miércoles por la tarde, Erin se dirigía hacia el norte, a unos 480 kilómetros al sureste de Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes, con la posibilidad de que aún se fortalezca y se convierta en un huracán mayor.

Su tamaño inusualmente grande significa que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden cientos de millas desde su centro, lo que le valió el apodo de "Enorme Erin" del especialista en huracanes Michael Lowry, quien escribió en Substack que Estados Unidos tuvo la suerte de no recibir un impacto directo.

La baja presión de Erin, de alrededor de 940 milibares en su centro, es "notablemente baja" y un indicador más elocuente de su potencial destructivo que la velocidad del viento, añadió Lowry.

Se emitieron órdenes de evacuación obligatoria para las islas Ocracoke y Hatteras. Partes de Carolina del Norte y Virginia estaban bajo alerta de tormenta tropical.

El gobernador Stein instó a los residentes a empacar suficientes alimentos, agua y provisiones para hasta cinco días, y a proteger documentos importantes como las pólizas de seguro.

"Ya hemos preposicionado tres equipos de rescate en aguas rápidas y 200 efectivos de la Guardia Nacional en varios puntos de la costa, junto con embarcaciones, vehículos de gran altura y aeronaves", añadió.

La Carretera 12, que atraviesa los pintorescos Outer Banks, una serie de islas bajas y lenguas de tierra que ya se encuentran amenazadas por el aumento del nivel del mar y la erosión, podría quedar intransitable debido a olas de hasta seis metros.

La temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, ha alcanzado su máximo histórico.

A pesar de un inicio relativamente tranquilo con solo cuatro tormentas con nombre hasta la fecha, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) continúa pronosticando una temporada superior a lo normal.

Los científicos afirman que el cambio climático está potenciando los ciclones tropicales: el aumento de la temperatura de los océanos genera vientos más fuertes, una atmósfera más cálida intensifica las precipitaciones y el aumento del nivel del mar amplifica las marejadas ciclónicas.

También existe cierta evidencia, aunque con menor certeza, de que el cambio climático está aumentando la frecuencia de los huracanes.