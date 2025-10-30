Huracán Melissa deja al menos 32 muertos a su paso por el Caribe: este jueves impactará a Bahamas

El huracán Melissa deja al menos 32 personas muertas a su paso por el Caribe, con 23 fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.

Melissa ya debilitado, tras azotar a Jamaica con categoría 5 -la máxima en la escala Saffir Simpson- y con categoría 3 a Cuba, tendrá su paso por Bahamas este jueves en la noche.

El gobierno de las Bahamas canceló la alerta de huracán para sus regiones central y sureste, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín emitido este jueves.

"Sigan las indicaciones de las autoridades locales, ya que podrían necesitar permanecer en refugios tras el paso de la tormenta debido a la caída de cables eléctricos e inundaciones", advirtió el NHC.

Se espera que las inundaciones disminuyan en las Bahamas a lo largo del jueves, aunque podrían persistir en Cuba, Jamaica, Haití y la República Dominicana, añadió el servicio meteorológico estadounidense.

A las 5:00 a. m., hora del este de EE. UU. (09:00 GMT), la tormenta se encontraba a 1105 kilómetros (685 millas) al suroeste de las Bermudas, según el NHC.

Se espera que el huracán Melissa pase cerca de Bermudas como huracán de categoría 1. Si bien no impactará directamente, pasará lo suficientemente cerca como para justificar medidas de seguridad preventivas, según publicó el gobierno de Bermudas en redes sociales.

Tras el paso de Melissa por las costas cubanas, los residentes comenzaron a evaluar sus pérdidas. Miguel Díaz-Canel describió los daños como "extensos".

En el este de la isla, que enfrenta su peor crisis económica en décadas, la población luchaba por sobrevivir entre casas inundadas y derrumbadas, y calles anegadas.

La tormenta rompió ventanas, derribó cables de electricidad y de telefonía móvil, y arrancó techos y ramas de árboles.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

El gobierno británico anunció una ayuda de emergencia de 2,5 millones de libras esterlinas (unos 3,3 millones de dólares) para la región.

En Jamaica, el coordinador residente de la ONU, Dennis Zulu, declaró a la prensa que el tifón Melissa había causado una "devastación tremenda y sin precedentes en infraestructura, propiedades, carreteras y conectividad de red".

El Primer Ministro Andrew Holness declaró la isla tropical, famosa por su turismo, como "zona de desastre". Muchas viviendas fueron destruidas y unas 25.000 personas buscaron refugio en albergues.

El ministro de Información, Dana Morris Dixon, declaró a CNN que las autoridades no habían podido confirmar los informes de fallecimientos "porque no hemos podido acceder a algunas de las zonas más afectadas".