Jueves, 23 de octubre de 2025
Gustavo Petro

"I'm not a bully, I'm a democrat": Petro responde a Trump, quien lo llamó "matón y un hombre malo"

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario tildó a Petro de ser “un matón” y un fabricante de drogas.

Los señalamientos entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia no se detienen, en las últimas horas Donald Trump, volvió a referirse de manera vehemente contra su homólogo Gustavo Petro.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario tildó a Petro de ser “un matón” y un fabricante de drogas.

“Él es un matón y es un hombre malo, y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal”, dijo el mandatario colombiano.

En principio, Petro respondió con un corto mensaje en el que aseguró que buscará defenderse de Trump ante la justicia.

"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió.

Horas después, el mandatario colombiano respondió con una publicación en inglés en sus redes sociales:

"I'm not a bully, I'm a democrat (No soy un matón, soy un demócrata)", dijo Petro acompañando el texto con una fotografía suya junto a Ted Kennedy, prominente miembro de la familia Kennedy, hermano menor del expresidente John F. Kennedy y del también senador Robert F. Kennedy.

Horas antes de la publicación de Petro, el secretario de Estado de Estados Unidos, también arremetió contra Petro, a quien calificó de "lunático" y "loco".

"El único problema en Colombia es un lunático, el tipo está loco. Está loco y no está bien. Y todos lo saben. Es muy impopular en Colombia. No sé si vieron hoy que el Congreso colombiano votó, creo que fue algo como 72 contra 20, para designar al régimen venezolano como una organización narcoterrorista", aseveró.

"Así que eso demuestra que es una lástima que el pueblo colombiano tenga que soportar a este tipo hasta mayo del próximo año", sentenció el secretario.

