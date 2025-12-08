NTN24
Globos de Oro

Estos son todos los nominados a los Globos de Oro 2026: hay varias sorpresas

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
"One Battle After Another" lidera a todos los contendientes con nueve nominaciones, seguido de "Sentimental Value" con ocho y "Sinners" con siete.

Estos son los nominados en categorías clave para la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, que se entregarán el 11 de enero.

Televisión

Mejor actor secundario

  • Owen Cooper, Adolescencia
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Separación
  • Ashley Walters, Adolescencia

Mejor actriz secundaria

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescencia
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actriz de comedia o musical

  • Kristen Bell, Nadie quiere esto
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio
  • Jenna Ortega, Miércoles
  • Jean Smart, Hacks
  • Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actor de comedia o musical

  • Adam Brody, Nadie quiere esto
  • Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

  • Jacob Elordi, El camino estrecho
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescencia
  • Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

  • Claire Danes, La bestia en mí
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, El largo río de las almas
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying For Sex
  • Robin Wright, La novia
Mejor actriz de drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Separación
  • Helen Mirren, 1923
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, La diplomática
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor de drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Separación
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor serie dramática

  • La diplomática
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de comedia

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • The Studio

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

  • Adolescencia
  • All Her Fault
  • La bestia en mí
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • La novia
Mejor actuación en monólogo

  • Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
  • Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
  • Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
  • Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
  • Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
  • Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

Mejor podcast

  • Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
  • Call Her Daddy (Siriusxm)
  • Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
  • The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
  • Smartless (Siriusxm)
  • Up First (Npr (National Public Radio)

Cine

Mejor actor de reparto

  • Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

  • Emily Blunt, The Smashing Machine
  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Ariana Grande, Wicked: Parte II
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, Weapons
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actriz en drama

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die My Love
  • Renate Reinsve, Valor sentimental
  • Julia Roberts, Caza de brujas
  • Tessa Thomson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en drama

  • Joel Edgerton, Sueños de trenes
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Los pecadores
  • Wagner Moura, Agente secreto
  • Jeremy Allen White, Springsteen, Deliver me From Nowhere

Mejor actriz en comedia o musical

  • Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada
  • Cynthia Erivo, Wicked: Parte II
  • Kate Hudson, Song Sung Blue: Canción para dos
  • Chase Infiniti, Una batalla tras otra
  • Amanda Seyfried, The Testament Of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en comedia o musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo Dicaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Lee Byung-Hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia
Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Ludwig Göransson, Los pecadores
  • Jonny Greenwood, Una batalla tras otra
  • Kangdin Ray, Sirat
  • Max Richter, Hamnet
  • Hans Zimmer, F1: La película

Mejor canción

  • “Dream as One,” Avatar: Fuego y ceniza
  • “Golden,” Las guerreras KPOP
  • “I Lied to You” Los pecadores
  • “No Place Like Home” Wicked: Parte II
  • “The Girl in the Bubble” Wicked: Parte II
  • “Train Dreams”, Sueños de trenes

Mejor guion

  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty Supreme
  • Ryan Coogler, Los pecadores
  • Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet
  • Jafar Panahi, Un simple accidente
  • Joachim Trier and Eskil Vogt, Valor sentimental

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler, Los pecadores
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, Un simple accidente
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente (Francia)
  • No Other Choice (Corea del sur)
  • Agente secreto (Brasil)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sound of Falling (Alemania)
  • La voz de Hind (Tunez)
  • Sirāt (España)
Mejor película animada

  • Arco
  • Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie
  • Zootopia 2

Mejor película - drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un simple accidente
  • Agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película - Comedia o musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No other choice
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra

Mejor logro cinemático y de taquilla

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Las guerreras KPOP
  • Misión imposible: Sentencia final
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked. Parte 2
  • Zootopia 2

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

