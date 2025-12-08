Estos son todos los nominados a los Globos de Oro 2026: hay varias sorpresas

Estos son los nominados en categorías clave para la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, que se entregarán el 11 de enero.

"One Battle After Another" lidera a todos los contendientes con nueve nominaciones, seguido de "Sentimental Value" con ocho y "Sinners" con siete.

Televisión

Mejor actor secundario

Owen Cooper, Adolescencia

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Separación

Ashley Walters, Adolescencia

Mejor actriz secundaria

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescencia

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actriz de comedia o musical

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio

Jenna Ortega, Miércoles

Jean Smart, Hacks

Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actor de comedia o musical

Adam Brody, Nadie quiere esto

Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Jacob Elordi, El camino estrecho

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescencia

Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, El largo río de las almas

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying For Sex

Robin Wright, La novia

Mejor actriz de drama

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Separación

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor de drama

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Separación

Noah Wyle, The Pitt

Mejor serie dramática

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actuación en monólogo

Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)

Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

Mejor podcast

Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (Siriusxm)

Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)

Smartless (Siriusxm)

Up First (Npr (National Public Radio)

Cine

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una batalla tras otra

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Valor sentimental

Ariana Grande, Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actriz en drama

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Valor sentimental

Julia Roberts, Caza de brujas

Tessa Thomson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en drama

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Los pecadores

Wagner Moura, Agente secreto

Jeremy Allen White, Springsteen, Deliver me From Nowhere

Mejor actriz en comedia o musical

Rose Byrne, Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo, Wicked: Parte II

Kate Hudson, Song Sung Blue: Canción para dos

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, The Testament Of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor en comedia o musical

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo Dicaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, Los pecadores

Jonny Greenwood, Una batalla tras otra

Kangdin Ray, Sirat

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1: La película

Mejor canción

“Dream as One,” Avatar: Fuego y ceniza

“Golden,” Las guerreras KPOP

“I Lied to You” Los pecadores

“No Place Like Home” Wicked: Parte II

“The Girl in the Bubble” Wicked: Parte II

“Train Dreams”, Sueños de trenes

Mejor guion

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie, Marty Supreme

Ryan Coogler, Los pecadores

Maggie O’Farrell and Chloé Zhao, Hamnet

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier and Eskil Vogt, Valor sentimental

Mejor director

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Los pecadores

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No Other Choice (Corea del sur)

Agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sound of Falling (Alemania)

La voz de Hind (Tunez)

Sirāt (España)

Mejor película animada

Arco

Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootopia 2

Mejor película - drama

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película - Comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor logro cinemático y de taquilla