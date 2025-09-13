"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

El régimen de Venezuela aseguró este sábado que un barco de pescadores "fue asaltado" por un buque destructor de Estados Unidos el pasado viernes.

Según el canciller de la dictadura, Yván Gil, el buque estadounidense desplegó a 18 efectivos con grandes armas y ocupó durante ocho horas la embarcación venezolana con nueve pescadores a bordo.

José Rolón, coordinador regional de Vente Venezuela en el Estado Vargas, habló en La Tarde de NTN24 sobre este tema.

“Lo que ocurrió no es más que una simulación del régimen de Nicolás Maduro para victimizarse entendiendo que esos buques no estaban en aguas venezolanas, sino en zonas económicas especiales. Cualquier buque, inclusive de guerra, puede transitar libremente por estas zonas”, indicó Rolón.

A su vez, se refirió al adiestramiento que el régimen madurista lleva a cabo para preparar a civiles en medio de la tensión militar con Estados Unidos por el despliegue en el mar Caribe.

“Realmente un ejército que cobre tres dólares mensuales, donde las condiciones son paupérrimas dentro de los cuarteles, los militares están desasistidos y sin insumo, pueden defender la soberanía de un país”, se cuestionó.

VEA TAMBIÉN Régimen de Venezuela asegura que un barco de pescadores "fue asaltado" por un buque destructor de Estados Unidos o

“Nicolás Maduro pasó de ser un dictador y un presidente de facto, para convertirse en el líder de grupos terroristas como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua”, subrayó.