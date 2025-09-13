NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

septiembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Rolón, coordinador regional de Vente Venezuela en el Estado Vargas, habló en La Tarde de NTN24 sobre el supuesto asalto de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano en el Caribe.

El régimen de Venezuela aseguró este sábado que un barco de pescadores "fue asaltado" por un buque destructor de Estados Unidos el pasado viernes.

Según el canciller de la dictadura, Yván Gil, el buque estadounidense desplegó a 18 efectivos con grandes armas y ocupó durante ocho horas la embarcación venezolana con nueve pescadores a bordo.

José Rolón, coordinador regional de Vente Venezuela en el Estado Vargas, habló en La Tarde de NTN24 sobre este tema.

o

Lo que ocurrió no es más que una simulación del régimen de Nicolás Maduro para victimizarse entendiendo que esos buques no estaban en aguas venezolanas, sino en zonas económicas especiales. Cualquier buque, inclusive de guerra, puede transitar libremente por estas zonas”, indicó Rolón.

A su vez, se refirió al adiestramiento que el régimen madurista lleva a cabo para preparar a civiles en medio de la tensión militar con Estados Unidos por el despliegue en el mar Caribe.

Realmente un ejército que cobre tres dólares mensuales, donde las condiciones son paupérrimas dentro de los cuarteles, los militares están desasistidos y sin insumo, pueden defender la soberanía de un país”, se cuestionó.

o

“Nicolás Maduro pasó de ser un dictador y un presidente de facto, para convertirse en el líder de grupos terroristas como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua”, subrayó.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro

Buque

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Asientos de un autobús en Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Al menos nueve personas murieron y varias sufrieron heridas luego de que un autobús cayera por un barranco en Ecuador

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Ángulo NTN24

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jeanine Áñez, expresidente de Bolivia (EFE)
Jeanine Áñez

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Asientos de un autobús en Ecuador - Foto de referencia: EFE
Ecuador

Al menos nueve personas murieron y varias sufrieron heridas luego de que un autobús cayera por un barranco en Ecuador

Ciclista italiano Giovanni Carboni | Foto: AFP
Ciclistas

Ciclista que portó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia 2019 fue suspendido por caso de dopaje

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Ángulo NTN24

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Estatus de protección Temporal (TPS) - Foto de EFE
Donald Trump

Corte de Apelaciones permite a Trump finalizar protección temporal para 60.000 migrantes de tres países

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela, - Foto de referencia: EFE
Gustavo Petro

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal