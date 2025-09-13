"Algo tiene que ocurrir, no hay duda de ello": Edmundo González se mostró expectante del despliegue militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela

Edmundo González, presidente electo de Venezuela tras imponerse en las elecciones del 28 de julio de 2024 y que el régimen venezolano no reconoció, dijo estar a la expectativa del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe en contra del Cartel de los Soles decretado por la administración de Donald Trump.

Durante una entrevista para el programa Conversatorios de Casa América del canal español RTVE, el mandatario electo, que se encuentra exiliado en España desde hace más de un año, se refirió sobre el despliegue militar estadounidense que ha generado tensión en el régimen venezolano.

“Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de la situación como la que tenemos, 4000 o 6000 efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos acantonados en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones, todo esto es un movimiento muy importante”, dijo González.

“Algo tiene que ocurrir, no hay duda de ello. Debe ser pronto”, subrayó.

No obstante, González aseguró que no espera una intervención estadounidense, sino una renuncia al poder de Nicolás Maduro y su régimen.

“Ojalá no ocurra y Maduro reflexione y tenga el coraje de abandonar el país y pueda irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”, declaró.

Edmundo González también contó detalles antes de su salida de Venezuela por las amenazas del régimen de Maduro.

“Nosotros estábamos en los últimos actos del cierre de la campaña y alguien llega a mi oficina y me dice: ‘candidato, vienen por usted’. Con esas palabras tomé la decisión de irme a la embajada de los Países Bajos, tengo muy buena relación con el embajador. Allí pasé 37 días resguardado y protegido por el gobierno de Países Bajos”, contó.

“Me vine en avión de la Fuerza Aérea española que me fue a buscar”, expresó.