La NASA y el Ejército de EE. UU. se preparan para el amerizaje de Artemis II: así será el operativo

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, informaron que tiene un conjunto de procedimientos predefinidos y estratégicos para el regreso de este viernes de los astronautas de Artemis II.

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Con aviones militares C-17 listo y helicópteros de la Marina, la Fuerza Aérea se prepara para recoger a los astronautas tras su amerizaje a la Tierra, después de que despagaran en la nave de Orión para explorar la órbita alrededor de la Luna.

Actualmente, siete aeronaves y la base de Pearl Harbor monitorean el regreso a la Tierra de los astronautas especialistas de la misión Christina Koch, Jeremy Hansen, el piloto, Victor J. Glover, y el comandante Reid Wisean, tripulante de la misión Artemis II.

“Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal (distinto al esperado), tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal”, explicó Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis.

A su vez, la NASA estableció un rango estimado de aproximadamente 2.000 millas nautas, es decir, 3.704 kilómetros en el Pacífico para el amerizaje de la cápsula de Orión, que estima su llegada cerca de San Diego, California.

El director de Vuelo para el Regreso de Artemis, Rick Henfling dijo que los especialistas están “observando cosas que podrían afectar los sistemas de guía de navegación, control y propulsión”.

De esa forma, “los planes de contingencia”, se enfocan en lo que pasaría si la nave cae fuera de ese parámetro, explicó Henfling.

“Hay buenas condiciones para un buen amerizaje”, enfatizó. El amerizaje está previsto entre las 20:07 (EDT) del viernes y 00:07 GMT del sábado.

Proceso para regresar a la Tierra

Primero se desacoplará el módulo de la tripulación del resto de la nave de Orión, lo que sucede 42 minutos antes del amerizaje, posteriormente el regreso a la atmosfera ocurrirá en 13 minutos antes del arribo de los astronautas al mar.

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En este evento, la nave alcanzará una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo, describió Henfling.