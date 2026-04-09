Impresionantes imágenes de la Operación Southern Seas 2026: así se ve el portaviones más antiguo de EE. UU. en aguas ecuatorianas

La Armada de Ecuador publicó impresionantes imágenes de la Operación Southern Seas 2026 junto a la Armada de los Estados Unidos navegando juntas en aguas ecuatorianas.

En un mensaje en las redes sociales, la Armada del país latinoamericano compartió una serie de imágenes de los buques nacionales BAE Manabí y BAE Loja, así como del portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, de Estados Unidos, surcando el Pacífico “como un solo equipo”.

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“Estas fotografías inmortalizan no solo la grandeza de los buques, sino también la coordinación, el profesionalismo y la camaradería entre dos naciones que comparten el compromiso de enfrentar las amenazas comunes: el narcotráfico marítimo, la pesca ilegal y el crimen organizado transnacional”, detalló la Armada.

Hace unas semanas, el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Públicos de la Cuarta Flota, informó que el Nimitz, el portaviones más antiguo del país, se desplegaría en el área de responsabilidad de dicho mando militar como parte del despliegue Mares del Sur 2026 (Southern Seas).

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Según informó en ese entonces, el portaviones se movilizó junto al Gridley para “realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano”.

Además de Ecuador, indicó que se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.