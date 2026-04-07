NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Ataque al régimen de Irán

CENTCOM muestra cómo aviones de combate de la Armada de EE. UU. despegan del portaviones USS Abraham Lincoln para combatir al régimen de Irán

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Aviones de combate de Estados Unidos - Captura de video Comando Central
Aviones de combate de Estados Unidos - Captura de video Comando Central
La grabación deja en evidencia la impresionante capacidad aérea de Estados Unidos en Medio Oriente.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) divulgó un video en sus redes sociales con el que muestra cómo aviones de combate de la Armada de despegan del portaviones USS Abraham Lincoln para combatir al régimen de Irán.

“Aviones de combate de la Armada estadounidense despegan del USS Abraham Lincoln (CVN 72) durante la Operación Furia Épica. Las fuerzas estadounidenses continúan realizando ataques contra objetivos militares dentro de Irán”, detalló el mando militar.

o

La grabación, publicada en la cuenta oficial de X del CENTCOM, deja en evidencia la impresionante capacidad aérea de Estados Unidos en Medio Oriente. Y es que muchos cazas de combate despegan uno tras de otros para ejecutar misiones contra el régimen iraní.

En otra publicación en la misma red social, el Comando Central mostró cómo los jefes de tripulación de la Fuerza Aérea realizan comprobaciones previas al vuelo en un bombardero furtivo B-2 Spirit antes de una misión en apoyo de la Operación Furia Épica.

Desde que Estados Unidos e Israel pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente, han atacado continuamente objetivos del régimen islámico en Medio Oriente.

o

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, ambas fuerzas han ejecutado otros duros golpes contra la república islámica y han acabado con decenas de comandantes del régimen terrorista iraní.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Medio Oriente

Guerra

Ejército

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Donald Trump - Foto EFE/ Caza - Foto Canva de referencia
Estados Unidos e Irán

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Nasa

"En este momento no podemos comunicarnos con ellos": ingeniero aeroespacial de la Nasa explica momento clave de la misión en que se pierde todo el contacto con Artemis II

Más de Actualidad

Ver más
Misiles Japón | Foto AFP
Armas nucleares

Japón se alista para desplegar su primer misil de largo alcance de fabricación nacional

Consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá - AFP
Canadá

Hombres dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Canadá cuando había gente dentro del edificio

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Misiles Japón | Foto AFP
Armas nucleares

Japón se alista para desplegar su primer misil de largo alcance de fabricación nacional

Colombia ante Francia - Foto: EFE
Selección Colombia

La Selección Colombia sufre dura derrota ante Francia y genera preocupación a pocos días del Mundial 2026: "Golpe de realidad"

Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reik - Foto de EFE
Artistas

Vocalista de Reik preocupa a sus seguidores tras compartir fotografías en un hospital

Luis Díaz, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Fechas y horarios de los partidos de Colombia en el Mundial 2026 tras conocer su nuevo rival en la fase de grupos

Consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá - AFP
Canadá

Hombres dispararon contra el consulado de Estados Unidos en Canadá cuando había gente dentro del edificio

Noël Zemborain es la actual Presidenta y Directora Ejecutiva (CEO) de Junior Achievement (JA) Américas - Foto: EFE
Finanzas

"La industria educativa es la que más ha tardado en renovarse, debemos tener más educación financiera": Noël Zemborain, CEO de Junior Achievement

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre