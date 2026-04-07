CENTCOM muestra cómo aviones de combate de la Armada de EE. UU. despegan del portaviones USS Abraham Lincoln para combatir al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) divulgó un video en sus redes sociales con el que muestra cómo aviones de combate de la Armada de despegan del portaviones USS Abraham Lincoln para combatir al régimen de Irán.

“Aviones de combate de la Armada estadounidense despegan del USS Abraham Lincoln (CVN 72) durante la Operación Furia Épica. Las fuerzas estadounidenses continúan realizando ataques contra objetivos militares dentro de Irán”, detalló el mando militar.

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La grabación, publicada en la cuenta oficial de X del CENTCOM, deja en evidencia la impresionante capacidad aérea de Estados Unidos en Medio Oriente. Y es que muchos cazas de combate despegan uno tras de otros para ejecutar misiones contra el régimen iraní.

En otra publicación en la misma red social, el Comando Central mostró cómo los jefes de tripulación de la Fuerza Aérea realizan comprobaciones previas al vuelo en un bombardero furtivo B-2 Spirit antes de una misión en apoyo de la Operación Furia Épica.

Desde que Estados Unidos e Israel pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente, han atacado continuamente objetivos del régimen islámico en Medio Oriente.

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Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, ambas fuerzas han ejecutado otros duros golpes contra la república islámica y han acabado con decenas de comandantes del régimen terrorista iraní.