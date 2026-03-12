NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Páneles solares

Inauguran tecnológica planta solar en Institución Universitaria de Sudamérica

marzo 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Planta Solar Fotovoltaica Camilo Arango Rueda - Foto UNICOC
Planta Solar Fotovoltaica Camilo Arango Rueda - Foto UNICOC
La iniciativa hace parte de una estrategia de transición hacia energías limpias en el espacio educativo.

Una planta solar fotovoltaica, que transforma la radiación solar en electricidad a gran escala, fue recientemente inaugurada en una Institución Universitaria de Sudamérica.

La planta solar permitirá generar energía para el consumo del campus y contribuir a disminuir la huella de carbono, así como evitar la emisión de toneladas de dióxido de carbono anuales en una transición hacia las energías limpias en el espacio educativo.

Se trata de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC), que hizo oficial el funcionamiento de la 'Planta Solar Fotovoltaica Camilo Arango Rueda' como parte de un proyecto enfocado en una estrategia de sostenibilidad institucional que a su vez hace parte de una iniciativa llamada Campus Verde.

La planta representa, de acuerdo con UNICOC, la materialización de los principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, especialmente en lo relacionado con la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la formación integral de profesionales comprometidos con el entorno.

La institución, cabe resaltar, busca adoptar medidas concretas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y promover un uso responsable de los recursos.

La inauguración de esta infraestructura también rinde homenaje a Camilo Arango Rueda, impulsor del proyecto Campus Verde y promotor de iniciativas orientadas a fortalecer la conciencia ambiental dentro de la institución.

La planta solar hace parte además del programa Horizontes Sostenibles – Camilo Arango Rueda que contempla conferencias, encuentros académicos, retos de innovación y alianzas con empresas y organizaciones para generar espacios de diálogo sobre buenas prácticas y tendencias en sostenibilidad.

Desde la institución señalan que este tipo de proyectos también reflejan el papel fundamental de la educación superior en la transición energética del país.

"Tenemos un compromiso muy fuerte desde nuestro rol formativo: necesitamos ciudadanos y profesionales que, desde cualquier disciplina, contribuyan a la sostenibilidad", dice Adriana Arango, directora de extensión, proyección social e internacionalización de UNICOC, citada en un comunicado de la institución.

Como parte de la estrategia, la Universidad lanzó también el Reto Nabai, una iniciativa académica, ética y comunitaria que invita a estudiantes, docentes y administrativos a desarrollar proyectos orientados a fortalecer la sostenibilidad del campus.

En su primera versión, el reto convoca a equipos multidisciplinarios a presentar propuestas en tres ejes principales: gestión del agua, bajo la premisa "Cada gota cuenta"; manejo de residuos, con el enfoque "Menos residuos, más conciencia"; y eficiencia energética, guiado por el principio "Energía que se cuida".

Las propuestas ganadoras serán implementadas en el campus y darán continuidad al proyecto Campus Verde UNICOC que promueve la participación de la comunidad universitaria en la construcción de soluciones ambientales.

