"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

En el marco de la Cuarta Cumbre CELAC-Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se refirió a los recientes ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones señaladas de transportar droga.

“El combate contra el narcotráfico es una prioridad que compartimos y lo hacemos como debe hacerse, es decir, desde la cooperación policial, cooperación judicial y el respeto al derecho internacional”, indicó en entrevista con NTN24.

Costa reveló que, durante la cumbre, las delegaciones acordaron "una declaración para la seguridad ciudadana, que tiene un foco muy importante en el combate" al narcotráfico. "Trabajamos juntos y acordamos ahora reforzar el trabajo de la cooperación contra el narcotráfico", puntualizó.

"Hay un punto de la declaración que menciona claramente que deben someterse al respeto mutuo, al apego al derecho internacional", afirmó sobre la manera en la que piensa que debe ser una respuesta frente al narcotráfico.

Entre tanto, el presidente del Consejo Europeo destacó como un logro fundamental que 60 países de dos continentes lograran alcanzar una declaración conjunta en la Cuarta Cumbre CELAC-Unión Europea, celebrada en Santa Marta, Colombia, pese a las divergencias de Venezuela y Nicaragua.

El documento final, compuesto por 52 puntos, aborda una amplia gama de temas de interés común entre ambas regiones.

Costa subrayó que, en un momento de tensión mundial, el logro más significativo es "que 60 países de dos continentes diferentes, con perspectivas ideológicas tan distintas, han logrado estar juntos y decir que el multilateralismo es el camino para responder a las grandes cuestiones del mundo".

Respecto a Venezuela y Nicaragua, el presidente del Consejo Europeo señaló que ambos países "han divergido en algunos puntos", sin especificar las razones exactas de su no participación en la declaración conjunta, pero insistió en valorar el consenso mayoritario alcanzado.

Costa minimizó la no suscripción del acuerdo por parte de estos dos países y prefirió enfatizar lo positivo del encuentro. "Lo más importante es que dos años atrás habíamos decidido que nos íbamos a reunir cada dos años y aquí estamos", afirmó el dirigente europeo.