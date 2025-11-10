NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
António Costa, presidente del Consejo Europeo, se refirió a los recientes ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones señaladas de transportar droga en una entrevista exclusiva con NTN24.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En el marco de la Cuarta Cumbre CELAC-Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se refirió a los recientes ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones señaladas de transportar droga.

“El combate contra el narcotráfico es una prioridad que compartimos y lo hacemos como debe hacerse, es decir, desde la cooperación policial, cooperación judicial y el respeto al derecho internacional”, indicó en entrevista con NTN24.

Costa reveló que, durante la cumbre, las delegaciones acordaron "una declaración para la seguridad ciudadana, que tiene un foco muy importante en el combate" al narcotráfico. "Trabajamos juntos y acordamos ahora reforzar el trabajo de la cooperación contra el narcotráfico", puntualizó.

"Hay un punto de la declaración que menciona claramente que deben someterse al respeto mutuo, al apego al derecho internacional", afirmó sobre la manera en la que piensa que debe ser una respuesta frente al narcotráfico.

o

Entre tanto, el presidente del Consejo Europeo destacó como un logro fundamental que 60 países de dos continentes lograran alcanzar una declaración conjunta en la Cuarta Cumbre CELAC-Unión Europea, celebrada en Santa Marta, Colombia, pese a las divergencias de Venezuela y Nicaragua.

El documento final, compuesto por 52 puntos, aborda una amplia gama de temas de interés común entre ambas regiones.

Costa subrayó que, en un momento de tensión mundial, el logro más significativo es "que 60 países de dos continentes diferentes, con perspectivas ideológicas tan distintas, han logrado estar juntos y decir que el multilateralismo es el camino para responder a las grandes cuestiones del mundo".

Respecto a Venezuela y Nicaragua, el presidente del Consejo Europeo señaló que ambos países "han divergido en algunos puntos", sin especificar las razones exactas de su no participación en la declaración conjunta, pero insistió en valorar el consenso mayoritario alcanzado.

Costa minimizó la no suscripción del acuerdo por parte de estos dos países y prefirió enfatizar lo positivo del encuentro. "Lo más importante es que dos años atrás habíamos decidido que nos íbamos a reunir cada dos años y aquí estamos", afirmó el dirigente europeo.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Narcotráfico

Donald Trump

CELAC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Bombarderos B1 de EE. UU. (AFP)
Régimen venezolano

Dos poderosos bombarderos B1 de EE. UU. volaron cerca de Venezuela: pasaron a pocos kilómetros de Maiquetía

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección venezolana en Miami - Foto AFP
La Vinotinto

"Todo lo hacen mal": críticas a La Vinotinto tras revelar la razón por la que se canceló su segundo partido amistoso en medio de redadas migratorias en EE. UU.

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Dina Boluarte, expresidente de Perú - Foto: EFE
Dina Boluarte

¿La inseguridad terminó siendo determinante para la salida de Dina Boluarte de la presidencia de Perú?

Bombarderos B1 de EE. UU. (AFP)
Régimen venezolano

Dos poderosos bombarderos B1 de EE. UU. volaron cerca de Venezuela: pasaron a pocos kilómetros de Maiquetía

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Ataque contra presunta narcolancha. (Secretario de Guerra de EEUU)
Narcolancha

Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre