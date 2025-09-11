Instalaron un "despliegue" y se retiraron: Maduro en Ciudad Caribia, Delcy en Sucre y Cabello en Falcón, pero todos regresaron a Caracas y no hay patrullaje

A las 5 de la mañana de este jueves comenzó el espectáculo mediático transmitido por el canal del Estado, VTV; Maduro en Ciudad Caribia, hacia La Guaira, junto a Padrino López, su esposa Cilia Flores y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

También estaban Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez.

Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, estaba en el estado Sucre, y al otro extremo, en Falcón, con un fusil en la cintura: Diosdado Cabello.

Hacían pases en la transmisión simultánea con el objetivo de dar anuncio al "despliegue nacional del Plan Independencia 200", según el propio Maduro una "resistencia activa y ofensiva permanente", que muchos pensaron se traduciría en patrullaje, pero no fue así.

Se declararon en alerta, movilizados y en pie de lucha, "consolidando su rol en la defensa de lo institucional" y dijeron todos estar en tiempos de resistencia "por la Patria".

Aunque mostraron videos de instituciones que se sumaban al Plan, y hablaron de "la protección integral del territorio", todos volvieron a sus puestos.

A mediodía Maduro estaba con la prensa internacional y el resto se reunió en Caracas en una asamblea del Psuv.

En el "bunker" de Caracas, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

La "operación militar" comprende, según Maduro, 284 "puntos críticos", cada uno con una "reacción, una acción específica, bien sea ofensiva, defensiva por momentos, una acción de guerrilla, una acción de milicia territorial, acción de cuerpos combatientes".

Pero en las calles, todo parece normal.

El último gran patrullaje que se observó en la capital fue para detener a colaboradores de María Corina Machado.