NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Instalaron un "despliegue" y se retiraron: Maduro en Ciudad Caribia, Delcy en Sucre y Cabello en Falcón, pero todos regresaron a Caracas y no hay patrullaje

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - AFP
El último gran patrullaje que se observó la última vez, fue para detener al opositor Juan Pablo Guanipa.

A las 5 de la mañana de este jueves comenzó el espectáculo mediático transmitido por el canal del Estado, VTV; Maduro en Ciudad Caribia, hacia La Guaira, junto a Padrino López, su esposa Cilia Flores y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

También estaban Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez.

Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, estaba en el estado Sucre, y al otro extremo, en Falcón, con un fusil en la cintura: Diosdado Cabello.

Hacían pases en la transmisión simultánea con el objetivo de dar anuncio al "despliegue nacional del Plan Independencia 200", según el propio Maduro una "resistencia activa y ofensiva permanente", que muchos pensaron se traduciría en patrullaje, pero no fue así.

Se declararon en alerta, movilizados y en pie de lucha, "consolidando su rol en la defensa de lo institucional" y dijeron todos estar en tiempos de resistencia "por la Patria".

Aunque mostraron videos de instituciones que se sumaban al Plan, y hablaron de "la protección integral del territorio", todos volvieron a sus puestos.

A mediodía Maduro estaba con la prensa internacional y el resto se reunió en Caracas en una asamblea del Psuv.

En el "bunker" de Caracas, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

La "operación militar" comprende, según Maduro, 284 "puntos críticos", cada uno con una "reacción, una acción específica, bien sea ofensiva, defensiva por momentos, una acción de guerrilla, una acción de milicia territorial, acción de cuerpos combatientes".

Pero en las calles, todo parece normal.

El último gran patrullaje que se observó en la capital fue para detener a colaboradores de María Corina Machado.

Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

