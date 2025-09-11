NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

"Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido": eurodiputada tras aprobarse resolución que pide incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la UE

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - EFE
Alma Ezcurra, eurodiputada del Partido Popular de España, se refirió a la propuesta durante su discurso ante la Cámara Europea.

El Parlamento Europeo aprobó este jueves 11 de septiembre una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

Con 355 votos a favor y 173 en contra, la Cámara Europea acogió dicha resolución que pide al Consejo actualizar la lista de la Unión de organizaciones terroristas e incluya a dicha red delictiva venezolana presuntamente dirigida por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen militar, como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López.

En la propuesta se considera que desde Venezuela el Cartel de los Soles, que Estados Unidos designó como organización terrorista, desestabiliza a su vecino Colombia. Además, se le acusa de "facilitar el narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por las disidencias de las FARC a los Estados Unidos y Europa, ofrecer apoyo material y valerse de las instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales".

Por este motivo, dice la resolución, se pide al Consejo que actualicen la lista de la Unión de organizaciones terroristas "para reflejar las realidades actuales en Colombia y en toda la región", además, incluye, junto a las entidades ya designadas como el ELN, "en particular al clan del Golfo, a las facciones disidentes de las FARC, concretamente Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y al cartel de los Soles, una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas de Colombia".

Durante un discurso, Alma Ezcurra, eurodiputada del Partido Popular de España, se refirió a la propuesta y señaló: "Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido: controla un Ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. Maduro es un narco, sí, pero con poder de Estado y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles, como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero".

Por otro lado, Ezcurra indico que "lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, sino una amenaza global".

"Por eso, el Partido Popular hoy quiere pedir a nuestra Cámara dos cosas: la primera, que los europeos declaremos juntos al Cartel de los Soles, dirigido por Maduro junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda, es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más deicidas, mucho más profundas y mucho más valientes porque el mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia", concluyó.

