No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

Vestidos de combate y armados, Nicolás Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, madrugaron este jueves para realizar patrullajes en el territorio venezolano, al considerar como "amenaza" el despliegue de buques de guerra en el Caribe, con los que Estados Unidos busca atacar el narcotráfico.

Maduro dio inicio al 'Plan Independencia 200', que asegura contará con la participación de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en todo el país.

"Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla", dijo Maduro desde Ciudad Caribia, un complejo hablitacional entre Caracas y La Guaira.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", continuó.

Desde Falcón, Cabello expresó estar listo para enfrentar cualquier ataque.

"Los enemigos de la patria, los de adentro y los de afuera, tendrán que entender que siempre que intenten agredir a nuestra patria ahí estaremos nosotros".

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia

En el patrullaje también participaron la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo lo propio en el estado Sucre.

Nicolás Maduro e integrantes de su gabinete / Foto: EFE

Aunque el gobierno de Donald Trump aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, al considerarlo líder del Cartel de Los Soles, el régimen venezolano califica de farsa las acusaciones de narcotráfico.

La semana pasada la flota estadounidense hundió un bote con 11 presuntos narcotraficantes que, según dijo, habían salido de Venezuela.

En respuesta, Maduro desplegó 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.