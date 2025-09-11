NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro / Foto: EFE
En el patrullaje también participaron la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Vestidos de combate y armados, Nicolás Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, madrugaron este jueves para realizar patrullajes en el territorio venezolano, al considerar como "amenaza" el despliegue de buques de guerra en el Caribe, con los que Estados Unidos busca atacar el narcotráfico.

o

Maduro dio inicio al 'Plan Independencia 200', que asegura contará con la participación de Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en todo el país.

"Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla", dijo Maduro desde Ciudad Caribia, un complejo hablitacional entre Caracas y La Guaira.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", continuó.

Desde Falcón, Cabello expresó estar listo para enfrentar cualquier ataque.

"Los enemigos de la patria, los de adentro y los de afuera, tendrán que entender que siempre que intenten agredir a nuestra patria ahí estaremos nosotros".

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia

 

En el patrullaje también participaron la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo lo propio en el estado Sucre.

Nicolás Maduro e integrantes de su gabinete / Foto: EFE

 

Aunque el gobierno de Donald Trump aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, al considerarlo líder del Cartel de Los Soles, el régimen venezolano califica de farsa las acusaciones de narcotráfico.

o

La semana pasada la flota estadounidense hundió un bote con 11 presuntos narcotraficantes que, según dijo, habían salido de Venezuela.

En respuesta, Maduro desplegó 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca se refiere al mensaje de Trump con el "ya verás" dirigido a Venezuela: "El régimen es ilegítimo"

