Viernes, 14 de noviembre de 2025
España

Polémica en España: le lanzaron huevos a Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol, mientras presentaba su libro en Madrid

noviembre 14, 2025
Por: Nucho Martínez
Le lanzan huevos a Luis Rubiales - Foto: EFE
Le lanzan huevos a Luis Rubiales - Foto: EFE
Rubiales buscó encarar al sujeto, pero fue detenido por dos personas mientras que el agresor fue llevado a otro sitio.

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue agredido mientras presentaba su libro en Madrid, el pasado jueves.

El exdirectivo el cual indagaba sobre el texto de su ejemplar ‘Matar a Rubiales’, el cual cuenta su versión sobre lo ocurrido con Jenni Hermoso, un momento se paró de su silla debido a que uno de los asistentes al evento le tiró un par de huevos.

o

De inmediato, Rubiales buscó encarar al sujeto, pero fue detenido por dos personas mientras que el agresor fue llevado a otro sitio.

Tras el incidente, el exejecutivo de la RFEF declaró que el individuo que le lanzó los huevos “es un tío carnal que tengo, que me tiren huevos me da igual". Rubiales, segundos después, calificó a su familiar como una "persona desquiciada" y "desequilibrada".

o

Durante el pasado mes de junio, un tribunal de apelación en España confirmó la condena por agresión sexual contra Luis Rubiales, por besar sin su consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso, en un caso que causó indignación a nivel mundial.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la sentencia del tribunal de primera instancia, que en febrero le impuso una multa al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de 10.800 euros (12.500 dólares) y la prohibición de acercarse o contactar con la víctima durante un año.

Dicha sala consideró "acertada" la decisión del primer tribunal de calificar los hechos como "agresión sexual", ya que quedó probado que Rubiales, de 47 años, "besó sin consentimiento a Hermoso", según señaló en un comunicado.

Rubiales alegó que su beso no tuvo "connotación sexual de clase alguna", una condición indispensable para que haya delito de agresión sexual, pero la Audiencia Nacional remarcó que "no puede decirse que un beso en aquellas circunstancias fuera frecuente ni usual ni habitual", y que el "beso en los labios en aquellas circunstancias refleja una clara connotación sexual".

o

Ante la decisión conocida, Rubiales pudo recurri ante el Tribunal Supremo insistiendo en su inocencia, de acuerdo con su abogada, Olga Tubau.

La pena que recibió Rubiales, cabe decir, fue muy inferior a la que solicitaba la Fiscalía, que pedía dos años y medio de prisión: un año por agresión sexual y un año y medio por las presiones ejercidas sobre la jugadora para minimizar el gesto.

Los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2023 durante la ceremonia de entrega de medallas después de que España se proclamase campeona del mundo en Sídney, cuando Rubiales le plantó un beso en la boca a la jugadora.

El gesto se volvió viral en redes y generó reacciones de indignación en todo el mundo, pero Rubiales se aferró al cargo pese a una suspensión de la FIFA y la multiplicación de los llamados a dimitir, incluso del Gobierno de España. Finalmente, renunció en septiembre de 2023.

El tribunal de apelaciones también desestimó la apelación de Hermoso, quien había pedido que se revirtiera la absolución de Rubiales y a otros tres exdirigentes de la RFEF del delito de coacciones, por las supuestas presiones a la jugadora para que le quitara importancia al beso públicamente.

Tras esta batalla legal, Rubiales intenta reconducir su reputación, a través de su libro en el que narra lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial".

