Trump se atribuye caída de "El Mencho" durante su primer 'Discurso sobre el Estado de la Unión': "Derrocamos a un líder de un cartel siniestro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este martes la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien murió abatido por el Ejército Mexicano el domingo 22 de febrero.

Durante su primer 'Discurso sobre el Estado de la Unión', el mandatario aseguró que los servicios de inteligencia de EE. UU. jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio "El Mencho" Oseguera.

“Derrocamos a un líder de un cartel siniestro", mencionó Trump durante su discurso.

"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos" en América Latina, dijo Trump, quien se congratuló por la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos en enero.

Por su parte, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo en el que murió el narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera.

"No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información", afirmó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

El domingo, el ejército mexicano anunció que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

El hecho desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el estado de México.

Durante la operación militar y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades.