Enviado de Estados Unidos al Medio Oriente afirma que el programa nuclear de Irán quedó casi destruido tras los ataques

Enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente, Steve Witkoff, aseguró en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que Estados Unidos ha destruido casi toda la capacidad de enriquecimiento y conversación nuclear de Irán.

VEA TAMBIÉN Mojtaba Jamenei, el nuevo líder del régimen iraní, habría resultado herido durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel o

En sus declaraciones, dijo que el régimen de Irán contaba con gran material para fabricar cerca de once bombas nucleares y que había acumulado aproximadamente 460 kilogramos de material enriquecido al 60%.

Una cifra “alarmante” desde su perspectiva y que “no hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma”, comentó Witkoff.

En ese sentido defendió la decisión de la Casa Blanca de continuar con las operaciones militares contra las instalaciones nucleares del régimen de Irán, apenas 24 horas después de una ronda de negociaciones.

“Empezar la conversación con la premisa que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad de armas”, explicó el funcionario de Estados Unidos.

Además, recalcó que “no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto”.

VEA TAMBIÉN Videos del Comando Central muestra cómo el Ejército de Estados Unidos destruye buques minadores del régimen iraní en el estrecho de Ormuz o

En ese contexto, destacó las declaraciones del presidente Donald Trump donde aclaró que “Irán no puede tener un arma nuclear”, y resalta que “después de siete y ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento”.

Asimismo, dijo que algunos países están cooperando con la operación militar de Estados Unidos e Israel. “Están saliendo de la nada, convocándonos, en múltiples intentos de contactar a países que quieran formar parte de los Acuerdo de Paz de Abraham”, concluyó.