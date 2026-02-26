NTN24
Régimen cubano

Régimen cubano identificó a una de las cuatro personas que murieron tras ataque que perpetró contra lancha con matrícula de Estados Unidos

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Cuba. (Foto de referencia - Canva)
Bandera de Cuba. (Foto de referencia - Canva)
El régimen de La Habana ha reseñado que atacó a la lancha porque sus ocupantes iban a realizar “una infiltración con fines terroristas”.

La Embajada del régimen cubano en Washington se pronunció sobre el reciente ataque que ejercieron fuerzas de su país contra una lancha con matrícula de Estados Unidos en la que viajaban 10 personas.

Mediante una nota de prensa, la Embajada indicó que se ha identificado a uno de los cuatro muertos en el ataque y a los seis sobrevivientes que fueron detenidos debido a que “pretendían realizar una infiltración con fines terroristas”.

o

Precisó que, tras un interrogatorio preliminar, se ha identificado a las siguientes personas detenidas: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

“Michel Ortega Casanova ha sido identificado entre los fallecidos. Se está trabajando para identificar a las tres personas restantes”, mencionó la Embajada.

Además, la Embajada manifestó que todos los participantes son ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos. “La mayoría tiene antecedentes penales relacionados con actividades delictivas y violentas, incluyendo a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, quienes figuran en la Lista Nacional de Cuba de personas y entidades designadas de conformidad con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la legislación cubana”, afirmó.

“Actualmente están bajo investigación penal y son buscados por las autoridades cubanas por su presunta participación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o ejecución de actos terroristas en Cuba o en el extranjero”, mencionó.

Además, afirmó que el ciudadano cubano Duniel Hernández Santos fue arrestado en territorio nacional. “Presuntamente fue enviado desde Estados Unidos para facilitar el desembarco y la recepción del grupo armado y ha confesado su participación. La investigación continúa hasta que se esclarezcan todos los hechos”.

o

Cuba ha reseñado que atacó a la lancha porque sus ocupantes iban a realizar una infiltración con fines terroristas y alega que al interior de la embarcación fueron hallados fusiles de asalto, pistolas, artefactos explosivos improvisados (cócteles molotov), chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, quien asiste a una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves, dijo que Estados Unidos investigará los hechos y responderá "en consecuencia".

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", comentó Rubio durante una conferencia de prensa en Bassaterre.

El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Daniel Noboa

Presidente de Ecuador volvió a apuntar contra Colombia en medio de la escalada arancelaria entre ambos países: "El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico"

Nicolás Maduro en Nueva York - Foto EFE
Maduro capturado

Confirman el aplazamiento de la segunda audiencia de Maduro en EE. UU. por "problemas de planificación y logística"

Megacárcel Cecot | Foto EFE
Cárcel

Presidente latinoamericano visitó la megacárcel de Bukele para “estudiar” su modelo

