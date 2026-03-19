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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Irán

Irán ahorca en público a promesa del deporte por participar en manifestaciones contra el régimen

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Considerado una de las grandes promesas del deporte nacional y con aspiraciones de competir en los Juegos Olímpicos de 2028, el joven fue ejecutado en la ciudad de Qom.

El régimen de Irán ejecutó este 19 de marzo al joven luchador Saleh Mohammadi, de 19 años, luego de que participara en manifestaciones contra el régimen de la república islámica a comienzos de año.

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Mohammadi, considerado una de las grandes promesas del deporte nacional y con aspiraciones de competir en los Juegos Olímpicos de 2028, fue ahorcado en público en la ciudad de Qom.

Este atleta fue arbitrariamente detenido el 15 de enero de 2026 en medio de una ola de protestas generadas por el aumento del costo de vida y la represión política.

La dictadura responsabilizó a Mohammadi por la muerte de un integrante de la milicia Basij (grupo paramilitar de voluntarios iraníes, fundado en 1979 por el ayatolá Jomeiní y subordinado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria).

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional e Iran Human Rights denunciaron que la confesión habría sido obtenida bajo tortura y que el proceso judicial no cumplió garantías básicas.

Este joven había logrado la medalla de bronce en la Copa Saitiev 2024 celebrada en Rusia y fue subcampeón en el Campeonato Internacional Abdullah Movahed.

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Junto con Mohammadi, también fueron ejecutados los jóvenes Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, acusados de cargos similares relacionados con las mismas protestas.

Activistas de derechos humanos sostienen que este tipo de ejecuciones públicas buscan infundir miedo y sofocar cualquier expresión de disidencia dentro de la sociedad iraní.

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Tras el fallecimiento del Ayatolá Alí Jameneí a finales de febrero de 2026, la situación en Irán se caracteriza por una profunda reestructuración del poder y una atmósfera de tensión extrema.

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