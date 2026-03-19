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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Mundial 2026

Gianni Infantino se pronunció sobre la posibilidad de que Irán no dispute sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de fútbol, dio a entender que su país sí participará en la cita orbital.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó este jueves el compromiso del organismo de garantizar que la Copa del Mundo se celebre "según lo previsto" con la participación de "todos los equipos", en medio de las dudas sobre la presencia de Irán en el torneo.

"La FIFA espera que todos los equipos que participen en la Copa del Mundo compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo", dijo Infantino desde Zúrich durante una reunión en línea del Consejo de la FIFA.

"Tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmados los 48 equipos participantes, y queremos que la Copa del Mundo se celebre según lo previsto", declaró.

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La participación de Irán ha estado rodeada de dudas debido a la situación en Oriente Medio.

La selección iraní tiene previsto disputar partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y en Seattle contra Egipto.

Sin embargo, el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, indicó que, como consecuencia de los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen de su país, quería que los partidos se trasladaran a uno de los otros países anfitriones; Canadá y México serán sede de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos.

"Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial", dijo Taj en el video publicado el miércoles.

La federación iraní de fútbol ha anunciado que ha iniciado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de trasladar sus partidos.

A su vez, la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró el martes que su país está preparado para albergar los partidos de la primera ronda de Irán si fuera necesario.

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"La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y del Mundial para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso", añadió Infantino.

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