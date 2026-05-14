Duras palabras de Mbappé contra entrenador del Real Madrid por no ponerlo de titular en último partido de liga: Arbeloa respondió

El Real Madrid logró imponerse este jueves 2-0 en el Santiago Bernabéu al descendido Oviedo en el último encuentro de la 36ª fecha liguera, marcada por un cruce verbal entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa.

Los tantos de Gonzalo (44') y de Jude Bellingham (80') dieron una pequeña alegría a los aficionados merengues, que lanzaron algunos silbidos a su equipo y presenciaron un intercambio de palabras entre la estrella francesa y su DT al término del partido.

El campeón mundial con los Bleus, además, fue silbado en su ingreso al campo, después de ser blanco de críticas en los últimos días por su actitud considerada muy individualista.

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El astro galo calentó el ambiente al señalar que no fue titular porque Arbeloa supuestamente lo considera el "cuarto delantero" de la plantilla.

"Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", afirmó a periodistas en la zona mixta.

"Yo estaba listo para ser titular, es su decisión, no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Arbeloa negó haber dicho al capitán francés que no estaba entre sus prioridades.

"No le he dicho semejante frase (que era el cuarto delantero ahora mismo), no lo habrá entendido bien. Yo decido quién juega mientras esté sentado en esta silla, me da igual que no estén de acuerdo, se llame como se llame", afirmó.

Antes del intercambio verbal con su timonel, Mbappé estaba bajo los focos debido a la molestia que suscitó su viaje a Italia cuando el Real Madrid jugaba contra el Espanyol un partido para intentar retrasar el título liguero del Barcelona.

Los silbidos lo acompañaron cuando entró para los últimos 20 minutos de juego tras reponerse de una lesión muscular.

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También Vinícius recibió algunos abucheos de una grada que mostró así su descontento con la temporada sin títulos del coloso español.

"Son dos pilares (Vinícius y Mbappé), los dos jugadores más desequilibrantes que tenemos y que el club tiene puestas muchas esperanzas en los dos. La afición siempre es exigente y estoy seguro que en cuanto vuelvan a hacer goles y a jugar como saben, pues volverán los aplausos", consideró Arbeloa.