Jueves, 12 de marzo de 2026
Donald Trump

"Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad": Donald Trump

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Jugadores de la Selección de fútbol de Irán - Fotos: EFE
Estas declaraciones se producen luego de que el pasado miércoles 11 de marzo, el Ministerio de Deporte del régimen iraní comunicara que su combinado nacional de balompié no participaría en la competición que organiza FIFA.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Irán y su eventual participación en el Mundial de fútbol 2026.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, expresó Trump en su plataforma digital Truth Social.

El pasado miércoles 11 de marzo, el Ministerio de Deporte del régimen iraní comunicó que su combinado nacional de balompié no participaría en la competición que organiza FIFA.

Ahmad Donyamali, ministro de Deporte de la dictadura, justificó la decisión citando la falta de condiciones de seguridad y el clima bélico tras los ataques al régimen efectuados el pasado 28 de febrero por fuerzas de EE. UU. e Israel, en los cuales falleció el líder supremo Ali Jamenei.

En ese orden de ideas, el ministro afirmó que, bajo las circunstancias actuales de conflicto con Estados Unidos (uno de los anfitriones del torneo), la seguridad de los jugadores no puede ser garantizada.

Ante tal panorama, la FIFA deberá actuar bajo su reglamento. En su artículo 6 con el epígrafe ‘Retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución’, se lee: “Las selecciones que abandonen antes una competición sufrirán una dura multa económica y encima de posibles sanciones deportivas posteriores”.

El artículo 6.2 del reglamento sostiene además: “Si una federación participante se retirara del Mundial de la FIFA a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 275.000 euros como mínimo”.

“A las federaciones participantes que se retiren en cualquier momento del Mundial de la FIFA se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA”, acota la norma.

También precisa: “Si una federación participante no es admitida en el Mundial de la FIFA, queda excluida o se retira de él una vez que este haya comenzado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría aplicar otras medidas disciplinarias, para las que se tendría en cuenta, en concreto, el momento de la retirada o la exclusión, la gravedad de la infracción que resultó en la inadmisión o en la exclusión, posibles factores atenuantes y cualquier otra circunstancia pertinente”.

¿Qué combinado nacional podría reemplazar a Irán?

Al magno evento van ocho selecciones de Asia. Las ya clasificadas son Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón y Jordania, más la mencionada Irán.

Si definitivamente la selección iraní no acudiera habría que tener en cuenta qué selección cogería esa plaza, claro está, siempre sería de la mencionada federación.

De momento, Irak es la selección asiática clasificada para la repesca B que, a su vez, da una plaza más al Mundial.

El 31 de marzo en Monterrey (México), Irak se medirá ante el ganador del partido entre Bolivia-Surinam, que se jugará a partido único.

Irán estaba encuadrado en el Grupo G y debía disputar sus tres encuentros de la fase en Los Ángeles y Seattle (EE. UU.) contra Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

