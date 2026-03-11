Así luce desde el aire la gigantesca ciudad espacial de SpaceX mostrado por Elon Musk

El empresario, magnate y la persona más rica del mundo, Elon Musk, de 54 años, publicó en su red social X, la Starbase de su empresa SpaceX, donde resalta la “imagen real” de la organización y como brilla al anochecer.

Cabe resaltar que la Starbase es una ciudad aeroespacial y complejo industrial privado situado en Boca Chica, Texas, fundado y gestionado por SpaceX para el desarrollo, ensamblaje y lanzamiento del sistema de cohetes Starship.

Esta ciudad se le apoda como una “company town” enfocada en la colonización espacial, con infraestructura de vanguardia, instalaciones de ensamblaje masivo, y un entorno integrado de vivienda para ingenieros altamente capacitados y operarios.

Características de la Starbase

El terreno posee aproximadamente 1.5 millas cuadradas.

cuadradas. Esta diseñado para soportar más de 7.000 toneladas de empuje.

de empuje. Alberga el “Rocket Garden”, la Star Factory para producción masiva y áreas de lanzamiento.

Además, cabe aclarar que, la Starbase cuenta con su propio gobierno local, donde establecen ordenanzas e impuestos. Su primer alcalde, Bobby Peden, empleado de la compañía desde el 2013 y vicepresidente de operaciones de prueba y lanzamientos en Texas de SpaceX.

De ese modo, la infraestructura se ha proyectado como una estructura tecnológica con el objetivo de aumentar drásticamente la producción de naves espaciales, puesto que la organización se especializa en desarrollar cohetes reutilizables.

Sus aeronaves más destacadas son el Falcon 9, Falcon Heavy y la nave de nueva generación Starship, la cual reduce drásticamente el costo de viajes al espacio. Además, se ha convertido en un socio clave de la NASA para misiones de reabastecimiento y transporte de tripulación a la Estación Espacial Internacional (IIS).

Finalmente, uno de los logros más destacados de la organización de Musk, fue ser la primera empresa privada en lanzar, poner en órbita y recuperar la nave espacial Dragon en 2010.