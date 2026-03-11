NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Elon Musk

Así luce desde el aire la gigantesca ciudad espacial de SpaceX mostrado por Elon Musk

marzo 11, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Starbase | Foto @elonmusk
Starbase | Foto @elonmusk
El complejo industrial está situado en una isla privada en Boca Chica, Texas, Estados Unidos.

El empresario, magnate y la persona más rica del mundo, Elon Musk, de 54 años, publicó en su red social X, la Starbase de su empresa SpaceX, donde resalta la “imagen real” de la organización y como brilla al anochecer.

o

Cabe resaltar que la Starbase es una ciudad aeroespacial y complejo industrial privado situado en Boca Chica, Texas, fundado y gestionado por SpaceX para el desarrollo, ensamblaje y lanzamiento del sistema de cohetes Starship.

Esta ciudad se le apoda como una “company town” enfocada en la colonización espacial, con infraestructura de vanguardia, instalaciones de ensamblaje masivo, y un entorno integrado de vivienda para ingenieros altamente capacitados y operarios.

Características de la Starbase

  • El terreno posee aproximadamente 1.5 millas cuadradas.
  • Esta diseñado para soportar más de 7.000 toneladas de empuje.
  • Alberga el “Rocket Garden”, la Star Factory para producción masiva y áreas de lanzamiento.

Además, cabe aclarar que, la Starbase cuenta con su propio gobierno local, donde establecen ordenanzas e impuestos. Su primer alcalde, Bobby Peden, empleado de la compañía desde el 2013 y vicepresidente de operaciones de prueba y lanzamientos en Texas de SpaceX.

De ese modo, la infraestructura se ha proyectado como una estructura tecnológica con el objetivo de aumentar drásticamente la producción de naves espaciales, puesto que la organización se especializa en desarrollar cohetes reutilizables.

o

Sus aeronaves más destacadas son el Falcon 9, Falcon Heavy y la nave de nueva generación Starship, la cual reduce drásticamente el costo de viajes al espacio. Además, se ha convertido en un socio clave de la NASA para misiones de reabastecimiento y transporte de tripulación a la Estación Espacial Internacional (IIS).

Finalmente, uno de los logros más destacados de la organización de Musk, fue ser la primera empresa privada en lanzar, poner en órbita y recuperar la nave espacial Dragon en 2010.

Temas relacionados:

Elon Musk

Ciudades

Tecnología

Espacio

SpaceX

Cohetes

Aeronave

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos denuncian detenciones arbitrarias y confiscación de bienes por parte del régimen de Delcy Rodríguez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
Concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México | Foto: AFP
Shakira

Un concierto para la historia: Shakira rompe nuevo récord al contar con 400 mil asistentes en el Zócalo de Ciudad de México en el cierre de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran"

Cantante puertorriqueño Ricky Martin / Comerciante en Miami, EE. UU. - Fotos: X
Ricky Martin

Ricky Martin sorprende a una comerciante que colgó en su local un cartel en el que se lee que solo le daría bebida gratis a él y otros cuatro artistas: "Oh My God"

Buzz Lightyear y Woody - Foto: AFP
Toy Story 5

Los años han pasado: Woody tiene calvicie de juguetes en el nuevo tráiler de Toy Story 5

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotografía del USS Gerald Ford desplegado en el Caribe - Imágenes satelitales Planet Labs PBC proporcionadas por AFP
Medio Oriente

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó a las costas de Israel en medio de presión sobre Irán

Piden paro general en Argentina en medio de la discusión de la reforma laboral - Foto: EFE
Argentina

Principal central sindical de Argentina llama huelga para protestar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei

Donald Trump y AlÍ Jamenei (AFP)
Irán

Irán reitera sus amenazas contra las bases de Estados Unidos en Medio Oriente: "se responderá de manera decisiva"

Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

España no autorizó el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio para atacar al régimen de Irán: aviones cisterna fueron trasladados a otros lugares

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués (AFP)
Cristiano Ronaldo

Alerta en Portugal tras conocerse la gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo a meses del mundial: “es más grave de lo que pensamos”

Concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México | Foto: AFP
Shakira

Un concierto para la historia: Shakira rompe nuevo récord al contar con 400 mil asistentes en el Zócalo de Ciudad de México en el cierre de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran"

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. (EFE)
Kylian Mbappé

Mbappé explicó en un perfecto español lo que sucedió con Vinicius en partido ante el Benfica: "Si dejamos pasar esto, todos los valores del fútbol no valdrán"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre