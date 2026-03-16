La UE aclara que el estratégico estrecho de Ormuz “está fuera del ámbito de la OTAN”

Este lunes, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que el estrecho de Ormuz está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN”.

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En su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, recalcó que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad y añadió que “nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente, pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN”.

Asimismo, reiteró que “no hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”. Este mensaje se da después de que el presidente Trump advirtiera el domingo de que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques en el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, Kallas dijo que la UE mantiene en la zona la operación EUNavfor ‘Aspides’ y que “hay Estados miembros que también están dispuestos a contribuir, ya sea en la coalición de voluntarios o en la propia operación”.

En esa misma línea, la UE discutirá la ampliación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. “Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo".

"Discutiremos con los Estados miembros para ver si es posible modificar realmente el mandato de esta misión", explicó Kallas. Pero agregó que el punto más relevante "es saber si los Estados miembros están dispuestos a utilizar eficazmente esta misión".

Cabe resaltar que, el estrecho de Ormuz es por donde transita una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas licuado del que dependen las economías asiáticas y europeas.

Hasta el momento, Francia había planteado el 9 de marzo una misión internacional "puramente defensiva" para reabrir el estrecho, sin precisar si debía llevarse a cabo en el marco de la misión Aspides.

"Si queremos garantizar la seguridad en esta región, lo más sencillo sería utilizar ya la operación que tenemos sobre el terreno y quizás ajustarla un poco", indicó Kallas.

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"También se habla de una coalición de voluntarios a este respecto, pero tenemos que ver igualmente qué es lo que permitiría reabrir más rápidamente el estrecho de Ormuz", añadió.

Cabe recalcar que los 27 países del bloque europeo podrían acordar así unos "criterios" comunes, aceptables para Estados Unidos, que serán sometidos a los iraníes, explicó una fuente diplomática.