NTN24
Lunes, 16 de marzo de 2026
Lunes, 16 de marzo de 2026
Unión Europea

La UE aclara que el estratégico estrecho de Ormuz “está fuera del ámbito de la OTAN”

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz | Foto EFE
Estrecho de Ormuz | Foto EFE
La UE discutirá la ampliación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Este lunes, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que el estrecho de Ormuz está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN”.

o

En su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, recalcó que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad y añadió que “nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente, pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN”.

Asimismo, reiteró que “no hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”. Este mensaje se da después de que el presidente Trump advirtiera el domingo de que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques en el estrecho de Ormuz.

En ese contexto, Kallas dijo que la UE mantiene en la zona la operación EUNavfor ‘Aspides’ y que “hay Estados miembros que también están dispuestos a contribuir, ya sea en la coalición de voluntarios o en la propia operación”.

o

En esa misma línea, la UE discutirá la ampliación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. “Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo".

"Discutiremos con los Estados miembros para ver si es posible modificar realmente el mandato de esta misión", explicó Kallas. Pero agregó que el punto más relevante "es saber si los Estados miembros están dispuestos a utilizar eficazmente esta misión".

Cabe resaltar que, el estrecho de Ormuz es por donde transita una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas licuado del que dependen las economías asiáticas y europeas.

Hasta el momento, Francia había planteado el 9 de marzo una misión internacional "puramente defensiva" para reabrir el estrecho, sin precisar si debía llevarse a cabo en el marco de la misión Aspides.

"Si queremos garantizar la seguridad en esta región, lo más sencillo sería utilizar ya la operación que tenemos sobre el terreno y quizás ajustarla un poco", indicó Kallas.

o

"También se habla de una coalición de voluntarios a este respecto, pero tenemos que ver igualmente qué es lo que permitiría reabrir más rápidamente el estrecho de Ormuz", añadió.

Cabe recalcar que los 27 países del bloque europeo podrían acordar así unos "criterios" comunes, aceptables para Estados Unidos, que serán sometidos a los iraníes, explicó una fuente diplomática.

Temas relacionados:

Unión Europea

Estados Unidos ataca a Irán

Irán

estrecho de Ormuz

Régimen

Ataque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto analiza las razones por las que la estrategia de Trump en Venezuela no puede replicarse en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono identifica a los seis militares de EE. UU. muertos en accidente de avión en Irak

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

Congreso mexicano rechaza reforma electoral de Sheinbaum mientras presidente anuncia plan B

María Corina Machado - AFP
Venezuela

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques a la isla iraní de Kharg
Irán

Experto explica los efectos económicos de un ataque a la infraestructura petrolera de la isla iraní Kharg

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro capturado - Foto EFE
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump dice que está "considerando" un ataque limitado para presionar a Irán a un acuerdo nuclear

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro capturado - Foto EFE
Ley de Amnistía

"Aunque Nicolás Maduro no está, la estructura del autoritarismo continúa intacta": Rafael Uzcátegui advierte 'autoimpunidad' del régimen de Venezuela con la Ley de Amnistía

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones en Colombia

Elecciones en Colombia: candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda hicieron oficial sus fórmulas vicepresidenciales

Ryan Reynolds y Hugh Jackman | Foto: AFP
Ryan Reynolds

Así fue la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman tras conocer que el equipo del que es dueño el intérprete del Deadpool se enfrentará al Chelsea

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump dice que está "considerando" un ataque limitado para presionar a Irán a un acuerdo nuclear

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Madrid

Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?
Portaviones

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?

Ataques en Irán | Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre