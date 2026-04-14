Revelan nuevas imágenes del momento exacto en el que se abrió la cápsula Orión con los cuatro astronautas dentro tras su llegada a la Tierra

El comandante de la misión Artemis II, el astronauta Reid Weiseman, reveló nuevas imágenes del momento exacto en el que miembros de la Marina de EE. UU. abren la cápsula Orión, tras su llegada a la tierra.

A través de un video compartido en sus redes sociales, se observa el instante en el que abren la capsula y saludan a los cuatro tripulantes que se sobrevolaron el lado oscuro de la Luna.

"Jesse, Steve, Laddy y Vlad. ¡Qué emoción darle la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", dijo Weiseman en un mensaje en X.

La cápsula Orión de la misión Artemis II de la NASA amerizó con éxito el pasado viernes 10 de abril en el océano Pacífico.

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El descenso se produjo puntualmente a las 20:07 hora local frente a la costa de San Diego, California.

En varias imágenes se pudo observar cómo varias embarcaciones rodearon la nave y posteriormente asistieron a los tripulantes.

Con el trabajo conjunto de la NASA y la marina de los Estados Unidos, los astronautas salieron de la cápsula y fueron trasladados en helicóptero a un buque de recuperación.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA sobrevolaron la Luna, convirtiéndose en los primeros humanos en órbita lunar en más de 50 años.

Los objetivos fueron alcanzados: capturaron imágenes de la cara oculta del satélite, probaron los sistemas de la cápsula Orión y experimentaron el cambio de perspectiva al ver la Tierra desde el espacio profundo.

En total, estuvieron 10 días en el espacio, desde el lanzamiento el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Florida.