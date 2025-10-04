Israel acuerda “línea de retirada inicial” en Gaza

Israel acordó una "línea de retirada inicial" en Gaza que ya fue compartida con el grupo terrorista Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer el mapa del devastado enclave palestino, que muestra los límites hacia donde habría acordado replegarse inicialmente el ejército israelí.

Además, llamó a los milicianos a aceptar esta condición para dar paso a un cese al fuego inmediato, luego de esto, según el republicano, comenzaría el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos.

El mandatario, que el lunes pasado presentó un plan de paz de 20 puntos, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya había advertido a Hamás unas horas antes de que no tolerará demoras que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en gaza.

Horas antes, Netanyahu se mostró optimista en el avance de los planes para poner fin a la guerra en gaza que permitirá que decenas de rehenes israelíes regresen a sus hogares. Para ese momento, el premier había advertido que las fuerzas de defensa permanecerían en el enclave palestino.

Entre tanto, los familiares de los rehenes de Hamás mantienen la esperanza que los planes de paz prosperen y permitan el regreso de sus seres queridos a casa, a casi dos años del brutal ataque de los terroristas en el sur de Israel.