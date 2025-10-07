Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Este martes se cumple en Israel el segundo aniversario de uno de los sucesos más dolorosos en la historia del Estado, el sangriento ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

En medio del dolor y el miedo, los israelíes recuerdan a quienes murieron en aquella mortal jornada que ha desencadenado en un conflicto con miles de muertos.

No obstante, pese al desconsuelo, avanzan las conversaciones indirectas en Egipto para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes, un hecho que genera ilusión.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, milicianos de ese movimiento islamista lanzaron un ataque sorpresa en territorio israelí, el día más mortífero en la historia del país.

Combatientes palestinos traspasaron la frontera entre Gaza e Israel, asaltaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto.

El ataque causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, basado en cifras oficiales israelíes. Hamás llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que, según el ejército israelí, han fallecido.

A las 06:29 de este martes, la misma hora a la que Hamás lanzó su ataque en 2023, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 fallecidos allí.

Otro momento importante de la conmemoración tendrá lugar en la noche en Tel Aviv, donde está prevista una ceremonia organizada por las familias de las víctimas en la llamada plaza de los Rehenes, epicentro de la movilización para la liberación de todos los cautivos en poder de Hamás.

Del otro bando se reportan 67.160 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás.

En Gaza, barrios enteros han quedado arrasados, con viviendas, hospitales, escuelas y redes de abastecimiento de agua en ruinas tras la campaña israelí.

Aunque el Gobierno Israelí asegura que está cerca de acabar con el grupo terrorista, a dos años de conflicto, el 72% de la población israelí se declara insatisfecha con la gestión de la guerra por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu, según una encuesta reciente.

Cabe recordar que la semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer un plan de 20 puntos que incluye un alto el fuego inmediato una vez que Hamás libere a todos los rehenes, el desarme del grupo y una retirada gradual de Israel de Gaza.

Conversaciones indirectas comenzaron el lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheikh bajo estrictas medidas de seguridad.